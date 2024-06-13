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الخميس، 13-06-2024 10:25 ص

هذه الدرجة في الغسالة تضاعف استهلاك الكهرباء !

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الوكيل الإخباري- أصبح توفير الطاقة أولوية لمعظم الأسر. بالإضافة إلى المخاوف البيئية، يحثنا المناخ الاقتصادي الحالي على الحد من فواتير الطاقة لدينا.

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معظمنا على استعداد لتغيير روتيننا المنزلي، لكننا نريد أيضًا التأكد من أن جهودنا جديرة بالاهتمام. فيما يتعلق بالغسيل، حيث تعد الغسالة مكانًا جيدًا للبدء.


كيف يجب أن نستخدمها؟ ما هي درجة الحرارة والبرنامج الذي يجب أن نختاره؟
للعثور على إجراءات الإجابات الصحيحة، أطلقت GINETEX (الرابطة الدولية لوضع العلامات على العناية بالمنسوجات) استطلاعًا أجرته Testex، لفحص العوامل التي تؤثر على استهلاكنا للكهرباء عند تشغيل الغسيل.


اختيار درجة الحرارة المناسبة
بالنظر إلى أرقام Testex، تؤثر درجة حرارة الغسيل على استهلاك الكهرباء أكثر من غيرها. يؤدي تقليل درجة حرارة الغسيل من 40 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية إلى زيادة توفير الطاقة بنسبة 30٪، بينما يستخدم الغسيل عند 60 درجة مئوية كهرباء أكثر بنسبة 50٪ من 30 درجة مئوية.

 

باستخدام برامج 90 درجة مئوية (أعلى درجة حرارة في الغسالات)، يضاعف استهلاك الطاقة للغسيل عند 40 درجة مئوية.


قد يساعد استخدام درجات حرارة الغسيل التي تزيد عن 40 درجة مئوية في إزالة البقع الصعبة، ولكنه يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى بشكل ملحوظ. قد تحتاج العناصر شديدة الاتساخ إلى إعداد غسيل بدرجة حرارة أعلى (إذا كان مسموحًا به من قبل ملصق العناية)، مما يعني استهلاكًا أعلى للطاقة. ومع ذلك، فإن هذا سيحافظ على متانة النسيج الخاص بك!


إدارة سرعة الدوران
الشيء نفسه ينطبق على دورة الدوران. تستخدم السرعة العالية المزيد من الكهرباء ولكنها أكثر فعالية في التخلص من الماء الزائد. وكلما كانت ملابسك أكثر جفافًا من الغسالة، قل الوقت الذي تقضيه في المجفف. بمعنى آخر، إذا كنت لا تستخدم مجففًا، فقم بتقليل سرعة الدوران لتوفير الطاقة. إذا كنت تستخدم مجففًا، فقد ترغب في زيادة سرعة الدوران - تذكر أن الدوران + التجفيف سيزيد من إجمالي فاتورة الطاقة.


سعة تحميل الغسيل، لا تفعل الأشياء بمقدار النصف
مع نفس البرنامج، ستستخدم الآلة نصف المحملة طاقة أكثر بنسبة 50 إلى 70٪ لكل كيلوغرام من المنسوجات مقارنة بالحمولة الكاملة. تذكر: استخدم الغسالة في كثير من الأحيان وفقط مع حمولة كاملة. كما أنه سيحافظ على جودة النسيج الخاص بك حيث سيتم تجنب الصدمات الميكانيكية.


قد توفر برامج الغسيل السريع استهلاك الطاقة
إذا كنت معتادًا على اختيار زر الغسيل المسبق، فضع في اعتبارك أنه يزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 15 إلى 20٪ - بالإضافة إلى استخدام المزيد من الماء! ضع في اعتبارك استخدامه فقط للغسيل شديد التحمل من حين لآخر.

 

تكشف Testex أيضًا أن برامج "الغسيل السريع"، عند استخدامها في درجة حرارة منخفضة (30 درجة مئوية)، توفر ما يقرب من 20٪ من الطاقة. ومع ذلك، في درجات الحرارة المرتفعة (90 درجة مئوية)، تكون المدخرات أقل أهمية. إذا لم يكن الغسيل متسخًا جدًا، فالتوصية هي القيام بغسل سريع عند 30 درجة مئوية بدلًا من 40 درجة مئوية. 

 

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