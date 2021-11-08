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الإثنين، 08-11-2021 10:02 ص

هذه الرائحة تدل على وجود فأر في المطبخ

كيفية-التخلص-من-الفئران


الوكيل الإخباري - أكد خبراء على ضرورة تنظيف الأفران داخل المنازل، خاصةً وأنها قد تكون حاضنة للفئران دون أن ندري، حسبما نقلته «Best Life». وفي حال اشتمام رائحة الأمونيا عند تشغيل الفرن داخل المطبخ، فهذا يعني وجود فأر بالداخل.

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وأوضحت الخبيرة نانسي ترويانو على أن وجود الفئران قد يؤدي إلى تفشي رائحة الأمونيا، وهي رائحة البول "قوية جدا" ويكون واضحًا بشكل خاص في المناطق المغلقة مثل الخزائن أو الأفران.

 

من جهته، صرح الخبير ماتيو ميلز، أن الفئران تنجذب إلى الأفران لأنها تمنحها العزلة. وأضاف: «إنهم يحبون أن يعششوا في العزل. والأسوأ من ذلك، أنهم يزيلون العزل من الفرن ويأخذونه إلى الجدران للتعشيش».

 

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن وجود الفئران في المنزل يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة وربما تكون سببًا في انتشار فيروس هانتا (مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الحمى وآلام العضلات والإرهاق). حيث يعاني المصاب من صعوبة في التنفس، بجانب الصداع، والدوار، والقشعريرة، والغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام المعدة.

 

المصدر - البيان 

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