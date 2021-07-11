هذه القرى الإيطالية الخلابة ستدفع لك 33 ألف دولار مقابل الانتقال إليها

الوكيل الاخباري - هل حلمت يومًا بالاستقرار إلى الأبد في قرية شاعرية في أقصى جنوب إيطاليا حيث يكون الجو دافئًا طوال العام تقريبًا، وتقاضي راتبًا مقابل القيام بذلك؟اضافة اعلان
وبالنسبة للراغبين في أخذ زمام المبادرة، قد لا يعد ذلك مجرد حلم قريبًا
وتخطط منطقة كالابريا لتقديم ما يصل إلى 28،000 يورو، أي 33،000 دولار، على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص المستعدين للانتقال إلى قرى نائمة بالكاد يبلغ عدد سكانها 2،000 نسمة على أمل عكس سنوات من الانخفاض السكاني
وتشمل هذه القرى مواقع بالقرب من البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما
ولكن تقاضي هذا المال ليس من دون مقابل، فمن أجل الحصول على الأموال، يجب على السكان الجدد الالتزام أيضًا ببدء عمل تجاري صغير، إما من الصفر أو عن طريق قبول العروض الموجودة مسبقًا لمهنيين معينين تحتاجهم البلدات
هناك عدد قليل من الشروط الأخرى أيضًا
يجب على المتقدمين الحصول على الإقامة وأن يكون الحد الأقصى لأعمارهم هو 40 عامًا، كما يجب أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى كالابريا في غضون 90 يومًا من قبولهم
ومن المأمول أن يجتذب العرض الشباب النشطين وجيل الألفية المتحمسين للعمل
وقال جيانلوكا جالو، عضو المجلس الإقليمي، لـ CNN إن الدخل الشهري يمكن أن يتراوح بين 1،000 و 800 يورو لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هناك تمويل لمرة واحدة لدعم إطلاق نشاط تجاري جديد، سواء كان ذلك مطعمًا، أو مزرعًة ريفية، أو متجرًا
وأوضح جالو لـ CNN: "نحن بصدد صقل التفاصيل الفنية، والمبلغ المحدد شهريًا ومدة التمويل، وما إذا كان سيتم تضمين قرى أكبر قليلاً تضم ما يصل إلى 3،000 نسمة"
وأضاف: "لدينا حتى الآن اهتمام كبير من القرى ونأمل ، إذا نجح هذا المخطط الأول ، فمن المرجح أن يتبعه المزيد في السنوات القادمة."
حياة جديدة
ويهدف المشروع ، الذي أطلق عليه اسم "دخل الإقامة النشط"، إلى تعزيز جاذبية كالابريا كموقع لـ "العمل الجنوبي"، النسخة المعاد تسميتها جنوب إيطاليا للعمل عن بعد، حسبما يوضحه جيانبيترو كوبولا، عمدة بلدة ألتومونتي، الذي ساهم في المخطط
ويقول كوبولا إنه نهج أكثر استهدافًا لتنشيط المجتمعات الصغيرة من عمليات بيع منزل اليورو الواحد التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا
ومن المتوقع إطلاق مشروع "دخل الإقامة النشط" وعملية التقديم عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعمل المنطقة على ذلك منذ شهور وقد خصصت بالفعل أكثر من 700 ألف يورو للمشروع .