هذه القرى الإيطالية الخلابة ستدفع لك 33 ألف دولار مقابل الانتقال إليها

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الوكيل الاخباري - هل حلمت يومًا بالاستقرار إلى الأبد في قرية شاعرية في أقصى جنوب إيطاليا حيث يكون الجو دافئًا طوال العام تقريبًا، وتقاضي راتبًا مقابل القيام بذلك؟وبالنسبة للراغبين في أخذ زمام المبادرة، قد لا يعد ذلك مجرد حلم قريبًاوتخطط منطقة كالابريا لتقديم ما يصل إلى 28،000 يورو، أي 33،000 دولار، على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص المستعدين للانتقال إلى قرى نائمة بالكاد يبلغ عدد سكانها 2،000 نسمة على أمل عكس سنوات من الانخفاض السكانيوتشمل هذه القرى مواقع بالقرب من البحر أو على سفوح الجبال أو كليهماولكن تقاضي هذا المال ليس من دون مقابل، فمن أجل الحصول على الأموال، يجب على السكان الجدد الالتزام أيضًا ببدء عمل تجاري صغير، إما من الصفر أو عن طريق قبول العروض الموجودة مسبقًا لمهنيين معينين تحتاجهم البلداتهناك عدد قليل من الشروط الأخرى أيضًايجب على المتقدمين الحصول على الإقامة وأن يكون الحد الأقصى لأعمارهم هو 40 عامًا، كما يجب أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى كالابريا في غضون 90 يومًا من قبولهمومن المأمول أن يجتذب العرض الشباب النشطين وجيل الألفية المتحمسين للعملوقال جيانلوكا جالو، عضو المجلس الإقليمي، لـ CNN إن الدخل الشهري يمكن أن يتراوح بين 1،000 و 800 يورو لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هناك تمويل لمرة واحدة لدعم إطلاق نشاط تجاري جديد، سواء كان ذلك مطعمًا، أو مزرعًة ريفية، أو متجرًاوأوضح جالو لـ CNN: "نحن بصدد صقل التفاصيل الفنية، والمبلغ المحدد شهريًا ومدة التمويل، وما إذا كان سيتم تضمين قرى أكبر قليلاً تضم ما يصل إلى 3،000 نسمة"وأضاف: "لدينا حتى الآن اهتمام كبير من القرى ونأمل ، إذا نجح هذا المخطط الأول ، فمن المرجح أن يتبعه المزيد في السنوات القادمة."حياة جديدةويهدف المشروع ، الذي أطلق عليه اسم "دخل الإقامة النشط"، إلى تعزيز جاذبية كالابريا كموقع لـ "العمل الجنوبي"، النسخة المعاد تسميتها جنوب إيطاليا للعمل عن بعد، حسبما يوضحه جيانبيترو كوبولا، عمدة بلدة ألتومونتي، الذي ساهم في المخططويقول كوبولا إنه نهج أكثر استهدافًا لتنشيط المجتمعات الصغيرة من عمليات بيع منزل اليورو الواحد التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرًاومن المتوقع إطلاق مشروع "دخل الإقامة النشط" وعملية التقديم عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتعمل المنطقة على ذلك منذ شهور وقد خصصت بالفعل أكثر من 700 ألف يورو للمشروع .