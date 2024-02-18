الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 11:28 ص

هرباً من الزحام .. ينقل ابنته إلى المنزل على متن طائرة خاصة في الصين

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الوكيل الإخباري - تصدر رجل صيني مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار عندما استأجر طائرة خاصة لضمان وصول طفلته في الوقت المناسب إلى منزل والديه للاحتفال بالعام القمري الجديد.

قام الرجل، ولقبه وانغ، وهو من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين، بنقل طفلته البالغة من العمر 7 سنوات على متن طائرة خاصة ذات مقعدين لتجنب الازدحام المروري في المدينة.

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شعر الرجل، الذي أراد أن يأخذ طفلته الصغيرة إلى منزل والديه، أنها فكرة أفضل لأنها ستوفر الكثير من الوقت، كاشفاً أن الرحلة الجوية استغرقت حوالي 50 دقيقة، مما يجعلها أسرع بأكثر من ساعتين من السفر بالسيارة.


وقال الرجل: "تبلغ تكلفة الطائرة الصغيرة التي استخدمناها 1.1 مليون يوان، (ما يعادل تقريبا 155 ألف دولار)، ويمكن أن تطير لمسافة 1200 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ".


وحظي الخبر بكثير من التفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير مصدقين حرص الرجل على راحة طفلته معبرين عن أملهم أن تتاح لهم فرصة الهروب من الازدحام المروري في المدينة مثل وانغ وابنته.

 

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