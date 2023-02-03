الجمعة 03-02-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 03-02-2023 04:05 م

واقعة طريفة.. طفل يغافل والده ويطلب طعاما بـ1000 دولارا في أمريكا

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الوكيل الاخباري- شهدت بلدة تشيسترفيلد بولاية ميشيغان الأميركية قبل أيام، حادثة طريفة. فقد أنفق طفل يبلغ 6 أعوام 1000 دولار من أموال والديه على الطعام، بينما كان يلهو على تطبيق في هاتف والده المحمول.



فيما استغرب والد الطفل ميسين من طلبات الطعام التي تتراكم على باب منزله الواحد تلو الآخر، وفق "سي إن إن". إلا أنه لم يكن لدى الوالدين أي فكرة عما يحدث.

لكن في نهاية المطاف خرج الأب وأوقف أحد سائقي توصيل الطلبات، وقام بسؤاله عن كل الطعام على عتبة داره.

وبعد رد السائق استوعب الوالد الأمر وتذكر أن آخر مرة كان الهاتف بيد طفله قبل موعد نومه.

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لبنان24


 




 

 


 

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