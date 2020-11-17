وظيفة الأحلام.. شركة بريطانية تقدم ألف جنيه إسترليني راتب مقابل النوم في فنادق فاخرة

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة بريطانية متخصصة في مجال تصنيع المنسوجات ومفروشات الأسرّة لمجموعة من الفنادق الفاخرة حول العالم عن وظيفة فريدة من نوعها يمكن القول إنها تعد بمثابة "وظيفة الأحلام" خاصة بالنسبة لمحبي النوم لساعات طويلة.



وتبحث الشركة عن موظف يكون مسئولًا عن تجربة واختبار الأسرّة في مجموعة من أفخم الفنادق بالمملكة المتحدة (فئة الخمس نجوم).

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وتقتصر مهام وظيفته في التردد على فنادق فاخرة وقضاء الليلة هناك وأخيرًا تقييم سريره بكل غرفة من غرف هذه الفنادق من ناحية إذا ما كان مريحًا في النوم أم لا، ذلك إلى جانب تقييم الشراشف وأغطية الأسرّة المقدمة من الشركة.



وقد خصصت الشركة راتب مقابل هذه الوظيفة يُقدر بـ ألف جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أنه في إمكان من يحصل على الوظيفة اصطحاب شخص آخر برفقته، حيث أن الإقامة الفندقية ستكون لشخصين.





ويشار الى ان من يحصل على هذه الوظيفة يحظى بزيارة 5 فنادق ويقوم بتقييم لكل منها من ناحية مستوى الأسرّة ومفروشاتها، ومن المقرر أن يحصل على مبلغ 500 جنيه إسترليني لتغطية نفقات السفر والتنقل.



وتتضمن مهام الوظيفة أيضًا التقاط بعض الصور خلال الزيارات الفندقية وتقديم أفكار إضافية.

المصدر : صدى البلد

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