الجمعة 18-11-2022
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الجمعة، 18-11-2022 05:09 م

وفاة أكبر تلميذة في العالم عن 99 عاماً في كينيا

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الوكيل الإخباري - توفيت عن 99 عاماً في كينيا بريسيلا سيتيني، وهي أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم، استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.اضافة اعلان


وقال حفيدها سامي تشيبسيرور لصحيفة "ذي ستاندرد" إنّ بريسيلا التي كانت معروفة بـ"غوغو بريسيلا"، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

وأشار إلى أنّ "غوغو كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة"، مضيفاً "نحن فخورون بها".

وأشارت اليونسكو إلى أنّ بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدةً بهذه المرأة معتبرةً انّها "مثال يحتذى به داخل مجتمعها وخارجه". ( البيان

 




 

 


 

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