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الإثنين، 15-04-2024 09:55 ص

وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما

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الوكيل الإخباري - عن عمر ناهز الـ 62 عاما، توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري، وتوأمه جورج شابيل في مستشفى بولاية بنسلفانيا.

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وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن التوأم ولدا في ولاية بنسلفانيا يوم 18 سبتمبر 1961، وكانت جماجمهما مندمجة جزئيا بنسبة 30% ويتقاسمان الأوعية الدموية الحيوية.

وأصبحت لوري وجورج أول توأمان ملتصق في العالم يتم تحديدهما كجنسين مختلفين في عام 2007.


وكانا أيضا أكبر بتسع سنوات من ثاني أكبر توأم ملتصق على الإطلاق، وفقا للموسوعة العالمية.

 

 العربية 

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