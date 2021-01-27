وفاة امرأة في بيرو بعد تلقيها لقاحا وهميا

الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة كايتانو هيريديا في بيرو، يوم أمس الثلاثاء، أن متطوعة في تجارب لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، توفيت بالتهاب رئوي ذي صلة بكوفيد-19.

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وأوضحت الجامعة التي تشارك في تجارب لقاح "سينوفارم"، "من المهم أن نؤكد أن وفاة المتطوعة المشاركة لم تكن بسبب اللقاح، لأنها تلقت اللقاح الوهمي وبناء على ذلك سنقدم تقريرا للهيئة الرقابية المعنية وللهيئات المعنية بأخلاقيات البحث وسنواصل مسار هذه المرحلة الثالثة للتجربة". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



وقال كبير الباحثين في الجامعة، جيرمان ملقة، لرويترز، إن المتطوعة التي توفيت كانت تعاني من السكري. وأضاف، إن الباحثين جهزوا جرعتين للقاح وللقاح الوهمي لتقديمه لـ12 ألف متطوع ووضعهم الصحي تحت المراقبة.



وأكدت الجامعة، أن المتطوعة "تلقت كل الرعاية المطلوبة لعلاج هذا المرض والمضاعفات الناتجة عنه وكانت المتوفاة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة لأكثر من أسبوع".



في وقت سابق، تم تعليق التجارب السريرية للقاح "كوفيد-19" الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في جامعة "كاييتانو هيريديا" في بيرو، بعد ظهور مضاعفات عصبية لدى أحد المتطوعين.



المصدر : سبوتنك



