وفاة عروس سعودية خلال شهر العسل تثير مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري-

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أثارت وفاة عروس سعودية حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن رحيلها في شهر العسل بالبوسنة؛ إثر تعرضها لسكتة قلبية.وكانت العروس وتدعى بثينة شايع ناصر القبّاع، من مدينة حائل، قد احتفلت بزفافها قبل أسبوع، وسافرت برفقة زوجها إلى البوسنة لقضاء شهر العسل هناك.وتصدر هاشتاغ #بثينة_القباع الترند عبر منصة (إكس، تويتر سابقا)، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.كما نشر المغردون مقطع فيديو للعريس عبداللطيف العامر عبر حسابه على منصة إكس وهو يرثيها بكلمات مؤثرة قائلا: "الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل... الله يثبّتها عند السؤال.. إنني فقدت شخصاً غالياً".وأضاف العامر في تغريدة أخرى عبر حسابه على إكس: ‏"اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين".