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الثلاثاء، 22-11-2022 10:08 ص

وفاة فتاة دهستها شاحنة خارجة عن السيطرة خلال مسيرة في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة مدينة رالي بولاية نورث كارولينا عن مقتل فتاة دهستها شاحنة فقدت السيطرة أثناء مسيرة صباح يوم السبت.

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كما أظهرت مقاطع فيديو أن عدة أشخاص استخدموا أجسادهم لمحاولة إيقاف الشاحنة بعد أن فقدت السيطرة.


وتقول السيدة كريسي بارنز، أحد الشهود، أن الشاحنة "أصبحت تسير أسرع وأسرع، وبدأتُ أشاهد المزيد من المتطوعين يهرعون ويبعدون أطفالهم عن الطريق".


مشيرةً إلى أن البعض "كان على بعد بوصات قليلة من أن تصدمه الشاحنة".

 

 

 

CCN

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