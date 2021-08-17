الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

895 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

انتحار عشريني في الزرقاء

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

الأردن يعرب عن قلقه حيال ما يحدث في أفغانستان

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

تراجع أسعار النفط عالميا

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

الثلاثاء، 17-08-2021 12:37 م

وفاة ماكي كاجي صاحب النسخة المعاصرة من السودوكو اليابانية - صورة

1-1457634


الوكيل الإخباري - توفي ماكي كاجي، الرجل الذي أعطى لعبة سودوكو اسمها الياباني في الثمانينات، عن 69 عاما، وفق ما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

وجاء في الموقع الإلكتروني لدار "نيكولي" للنشر أن "كاجي-سان المعروف بأنه أعطى للعبة سودوكو اسمها الياباني كان محبوبا من هواة الأحاجي في العالم أجمع".

اضافة اعلان


وهو توفي في العاشر من أغسطس إثر سرطان في القنوات الصفراوية، وفق ما أفاد البيان.


وابتُكر المفهوم الأصلي للعبة، واسمها المربّع اللاتيني، في القرن الثامن عشر في أوروبا بفضل عالم الرياضيات السويسري ليونارد أولر.


واكتشف ماكي كاجي النسخة المعاصرة من هذه اللعبة المختلفة عن تلك الأصلية بسبب تقسيمات فرعية من تسعة مربعات في تسع خانات، في الثمانينات في مجلّة أمريكية واستجلبها إلى اليابان وساهم في شعبيتها.


وهو قال في تصريحات أدلى بها لهيئة "بي بي سي" سنة 2007 إن العثور على أحجية جديدة "هو بمثابة العثور على كنز".


وأعطاها اسمها الياباني "سودوكو"، وهو اختصار لجملة "كل رقم يجب أن يكون وحيدا".


ولقيت اللعبة رواجا عالميا عندما قام واين غولد، وهو قاض متقاعد في هونغ كونغ يهوى ألعاب اختبار الصبر بتأليف برمجية معلوماتية تعدّ شبكات"سودوكو" سنة 1997، وذلك بعدما تعرّف على هذه اللعبة في اليابان.

 

وينبغي للاعب "سودوكو" أن يكمل شبكة تمتدّ على تسع خانات عرضا وطولا (81 خانة في المجموع) بأرقام تراوح بين واحد وتسعة بحيث لا يظهر الرقم عينه مرتين في السطر الواحد أو العمود عينه أو المربع الفرعي ذاته.

 


 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
HRQIEQLLOL

ضابط عراقي متهم بالفساد يفرّ من محكمة في بغداد قبل أن يسلم نفسه

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_21293753531627556556

علماء يطورون ابتكار جديد للاستفادة من النفايات السامة في روسيا

761f8d3ce186936dc088332f20140422

حيوان نادر ينجو من حرائق الغابات في أستراليا - صورة

20210816154117303

شظية من حطام صاروخ أوكراني كادت تصطدم بقمر صناعي

_119446265_f22af202-64bc-4453-bcf6-5f543e385265

انهيار جدار منزل بسبب الفيضان يكشف عن كنوز نازية في ألمانيا - صورة

865b8fa1d6

خطأ في سك عملة يرفع سعر بيعها - صورة

أخبار متعلقة
تفسير حلم مشاهدة الميت مريض في المنام

أميركي هزمه كورونا وهذه آخر رسالة له : كان يجدر تلقي اللقاح