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الخميس، 11-03-2021 02:41 م

وفاة مخترع شريط الكاسيت عن 94 عاما

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الوكيل الاخباري - توفي الهولندي، لو أوتنز، مخترع شريط الكاسيت، اليوم الخميس، في منزله في منطقة دوزيل عن عمر ناهز 94 عامًا.

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وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أوتنز هو أول من سجل شريطا صوتيا في العالم في ستينيات القرن الماضي، ما اعتبر وقتها نقلة نوعية في المحتوى السمعي.

 

يشار إلى أنه منذ اختراع شريط الكاسيت، بيع أكثر من 100 مليار شريط حول العالم، وقد أدى اختراع الشريط السمعي أو الكاسيت، سنة 1963، إلى إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة.

وكان أوتنز يعمل مهندسا في قسم تطوير المنتجات في شركة فيليبس في سنة 1960، وانهمك في تطوير الشريط إلى جانب زملائه.


وفي الثلاثين من أغسطس/آب 1963، وكان عمره آنذاك 37 سنة، عرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة، وبما أن وسائل الترفيه السمعية، في تلك الفترة، لم تكن متاحة على نطاق واسع، فقد بادرت عدة شركات يابانية إلى إنتاج نسخ مماثلة من الكاسيت بعد أن نال إعجاب الجميع.


وفي ظل هذا النجاح، قام أوتنز بالتوصل إلى اتفاق مع شركتي "فيلبس" و"سوني"، لأجل تأمين حقوقه على مستوى الملكية الفكرية.

 

سبوتنيك

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