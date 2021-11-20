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السبت، 20-11-2021 10:53 ص

ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية داخل محمية في الكونغو

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الوكيل الإخباري - عززت ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية عدد مواليد هذه الأنواع المهددة بالانقراض في متنزّه فيرونغا الوطني، في جمهورية الكونغو ، كما قالت السلطات.

ويسعى دعاة الحفاظ على البيئة منذ وقت طويل إلى حماية الغوريلا الجبلية حتى رغم انتشار العنف، وعدم الاستقرار في المقاطعات الشرقية في جمهورية الكونغو على مدار 25 عاماً.

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وأعلن المتنزّه على «تويتر» يوم الأربعاء أن ذكراً من «عائلة ويلونغولا» وأنثى من «عائلة هومبا» ولدا يوم 15 نوفمبر، ليرتفع بذلك عدد مواليد هذا النوع من الغوريلا منذ يناير إلى 16. وارتفع عدد الغوريلا الجبلية خمس مرات خلال 40 عاماً في البلدان الثلاثة، التي تعيش فيها، جمهورية الكونغو وأوغندا ورواندا.

 

 

المصدر - البيان 

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