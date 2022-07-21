ولادة قطة بوجهين في تايلند.. فيديو

الوكيل الإخباري-وُلدت قطة ذات وجهين مؤخرًا في تايلند.



وعادة ما ينفق العديد من القطط المصابة بهذه الحالة في غضون ساعات أو أيام من الولادة، لكن صاحب هذه القط الصغير من أخبر Newsflare أنه يأكلها جيدًا على أمل انها تبقى على قيد الحياة ولا تفارقه.

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في غضون ذلك، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن القطة النادرة التي ولدت بوجهين في شمال تايلاند نفقت بعد أن تحدت كل الصعاب وبقيت على قيد الحياة لمدة أربعة أيام.



يُذكر أن القطة التي ولدت يوم الأحد في مقاطعة لامبانج الشمالية بالمقاطعة، التي تحمل اسم "تونج نجرن" (كيس من الفضة) و "تونج تونج" (كيس من الذهب)، قد نفقت في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.



وقال مالك القطة المدمر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد مات ليتل تونغ". "لقد غادرت هذا العالم. لا أعرف ما هو الخطأ. بدأت تكافح من أجل التنفس في الساعة الواحدة صباحًا ووضعت البطانية عليها". و"فتحت البطانية في الساعة 5:30 صباحًا ولم تعد تتنفس. لقد ولدت في 17 يوليو وتوفيت في 20 يوليو".



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