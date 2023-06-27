يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاماً - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف المختص السعودي في الطقس خالد الزعاق من صعيد عرفة اليوم الثلاثاء أن يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاما.
وقال الزعاق يوم عرفة هذا العام يعتبر الأطول منذ 33 عاماً بمقدار 15 ساعة ولن يتكرر طول هذا اليوم إلا بعد 33 عاما أي في عام 1477 هـ.
خبير الأرصاد والأحوال الجوية د. خالد الزعاق: #يوم_عرفة الأطول منذ 33 عاما#العربية_في_الحج @dralzaaq pic.twitter.com/tl8H2C1wrP— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023
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