يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاماً - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف المختص السعودي في الطقس خالد الزعاق من صعيد عرفة اليوم الثلاثاء أن يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاما.



وقال الزعاق يوم عرفة هذا العام يعتبر الأطول منذ 33 عاماً بمقدار 15 ساعة ولن يتكرر طول هذا اليوم إلا بعد 33 عاما أي في عام 1477 هـ.

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برس بي

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