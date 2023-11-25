10 عادات سيئة يتعلمها الأطفال من الوالدين.. إليكم ما هي

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن العادات المشاغبة التي يتعلمها الأطفال من الأهل تشمل السخرية ونفاد الصبر والسهر لوقت متأخر.

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ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، فقد أظهر استطلاع للرأي شمل ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، أنه بينما يعتقد أغلبهم أن والديهم قاموا بعمل جيد في تعليمهم اللطف، إلا أنهم اكتسبوا أيضًا بعض الصفات المؤذية منها "الفوضى والمماطلة وعدم الاستماع بشكل صحيح".

ومع ذلك، فإن أهم السمات التي ينسب إليها الأطفال الفضل لوالديهم في تعليمهم إياها تشمل كيفية "أن يكونوا لطيفين"، و"التفريق بين الصواب والخطأ".

وبحسب الدراسة، إليكم أهم 10 سمات سيئة يكتسبها الأطفال من الوالدين:





1 - السخرية.

2- البقاء مستيقظين بعد موعد النوم.

3- إطلاق الريح .

4 - عدم الصبر .

5- المماطلة.

6- الفوضى.

7 - استخدام الهاتف على مائدة العشاء.

8- عدم الاستماع بشكل صحيح.

9- الروح التنافسية المفرطة.

10 - مقاطعة الآخرين.

لبنان 24

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