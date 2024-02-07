4 براغي هي السبب.. هكذا انفجر باب طائرة بوينغ

الوكيل الإخباري - بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.



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وقال المجلس الوطني الأميركي في تقريره الأولي إن أدلة مصورة أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.



بدوره أوضح ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ أنه "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينغ تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".



وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب كافة أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينج 737 ماكس 9 وفقا للمواصفات".

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