6 سمات للعائلة السليمة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

توفر العلاقات الأسرية القوية الراحة والطمأنينة والقوة والسند، ويمكن للفرد الاعتماد عليها في أوقات الشدة، كما أنها توفر إحساسا بالانتماء والحب غير المشروط الذي لا يمكن أن يجده الإنسان في أي مكان آخر.

العائلة هي عماد أي مجتمع، وهي الأساس الثابت والمتين الذي تبنى عليه الأمم والحضارات؛ فالأسرة هي حجر الزاوية، وقد جعل مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون للأسرة دورا محوريا في بناء الدولة، فهي من وجهة نظره الأساس الذي تبنى عليه العصبية، والعصبية بمعناها الواسع هي أساس الدولة.

للعلاقات الأسرية القوية العديد من الفوائد، حسب ما ذكرته منصة "فري ويل مايند" (verywellmind)، ومن أبرزها:



1 - مساعدة الأفراد على التعامل مع ضغوط الحياة.

2 - زيادة الثقة في النفس واحترام الذات.

3 - تحقيق الرفاهية لكافة أفرادها.

4 - تشجيع الأفراد على الانخراط في أنشطة وسلوكيات صحية واجتماعية مفيدة.

5 - تقديم الدعم الاجتماعي.

6 - بناء أساس متين لعلاقات صحية قائمة على الثقة في الآخرين.

7 - توفير الشعور بالأمان والدفء والحب.

8 - بناء شخصية أفراد الأسرة بشكل سليم.

9 - تنمية القيم الإيجابية، مثل التضامن والمشاركة ومحاربة القيم السلبية كالأنانية وحب الذات.

سمات الأسرة السليمة :

1- الاحترام المتبادل بين كافة أفراد الأسرة

يشمل هذا احترام الحدود ومراعاة خصوصية كل فرد من أفراد العائلة، بمن فيهم الأطفال الذين يتم احترام خصوصيتهم، وتشجيعهم على بناء شخصيات مستقلة خاصة بهم.

2- عدم التسلط وفرض الآراء

في الأسرة السليمة يسمح لجميع أفراد العائلة بإبداء آرائهم تجاه مختلف القضايا، ويجب على كافة أفراد العائلة تقدير هذه الآراء والسماح بالتعبير عنها ما دامت محترمة، حتى لو اتخذ الكبار القرار النهائي ولم يأخذوا برأي الأبناء، ولكن قبل ذلك يتم التعامل مع وجهات نظرهم بإحترام وتقدير وإجراء النقاش اللازم حولها قبل اتخاذ القرار النهائي.

3- العائلة أولا

في الأسر السليمة يصبح شعار "العائلة أولا" أسلوب حياة، حيث يعتبر أفراد الأسرة أن عائلتهم تأتي في المقام الأول، ولهذا لا يتصرفون بطريقة تؤذي العائلة أو تضر سمعتها أو أي فرد منها، حتى لو تعارض هذا مع مصالحهم الفردية في بعض الأحيان.

4- قضاء وقت ممتع معا

من سمات الأسر الصحية أنها تقضي الوقت في القيام بأنشطة اجتماعية ممتعة معا. وتصبح غالبا هذه الأنشطة تقاليد عائلية راسخة، مثل مشاركة الوجبات، أو قضاء نزهات عائلية في نهاية كل أسبوع، أو ممارسة الرياضة مع بعضهم؛ وتقوي هذه الأنشطة العلاقات والمشاعر الصحية بين كافة أفراد العائلة، وتنشئ روابط متينة تجمعهم معا.



5- التقدير والامتنان

يسهم الأفراد في خدمة العائلة بطرق مختلفة، ومن المهم أن يعبر أفرادها لبعضهم البعض عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الجهود التي قام بها أحدهم، وقد لا يتطلب الأمر سوى كلمات بسيطة أو إيماءة ذات مغزى، مثل قول: شكرا لك على غسل الأطباق أو إعداد هذه الوجبة الشهية.

6- الشعور بالأمان

كل البشر يرتكبون الأخطاء، وقد يخطئ أحد أفراد الأسرة، ولكن في ظل الأسر السليمة فإن جميع الأفراد يعيشون بأمن وأمان، ويسمح للأطفال في أثناء مرحلة التعلم والنمو بارتكاب الأخطاء، وهم يعرفون أنه لن يتم تهديد وجودهم أو أمنهم وسلامتهم بسبب هذه الأخطاء.

لبنان 24