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الإثنين، 21-02-2022 11:59 ص

6 لغات مهددة بالإنقراض حول العالم

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن أبرز اللغات المهددة بالانقراض حول العالم، ويأتي هذا بسبب قلة عدد السكان الذين يستخدمونها في حديثهم نتيجة الحروب وحملات الإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية أو أسباب سياسية تكون عاملا في اختفائها.

واللغات الست المهددة بالإنقراض هي:

1- لغة السامي
هي لغة من لغات الشمال وتتكون من عدة لغات وتستخدم من حوالي 25,000 الي 30,000 شخص في العالم من المناطق الشمالية كالنرويج والسويد وفنلندا وروسيا.

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2- لغة شوا
تصنف هذه اللغة أيضًا من أكثر اللغات المهددة بالانقراض وذلك لأنه لا يتحدث بها غير 200 شخص في قرية مابي فقط، والأشخاص البالغين فقط هم من يقومون باستخدامها أما الأطفال فيستخدمون لغة سيتسونا أو اللغة الإنجليزية.


3- لغة كريمتشاك
وتعد هذه اللغة الرسمية لشعب القرم الباطن في شبه جزيرة أوكرانيا، وهي من اللغات المعرضة للاختفاء، حيث أنه يوجد حوالي 200 شخص فقط ينطقون بهذه اللغة الآن، وهم الأشخاص الذين ولدوا خلال ثلاثينيات القرن العشرين أو قبله.


4- لغة اوكاناجان كولفيل
تعد من أندر اللغات ويتم استخدامها من قبل سكان دول حوض نهر كولومبيا، وينطق بها 150 شخصًا، وبالرغم من أنها على وشك الانقراض إلا أن كتالوج اللغات المهددة بالانقراض نجح في الحفاظ على مناطق اللغة من خلال موارد عديدة منها مقاطع الفيديو.


5- لغة الراوي
تستخدم هذه اللغة في مقاطعة موروبي، وتعتبر لغة بابوا، وتم استخدامها بشكل رئيسي في بداية القرن العشرين، إلا أن هذه اللغة حاليا تستخدم من قبل شخص واحد فقط.

6- لغة رابا نوي
هي لغة سكان جزيرة الصفح وهي جزيرة بركانية توجد في بولينيزيا، ووجد بها حوالي 3,400 شخص فقط يتحدثون هذه اللغة.

 

الامارات اليوم 

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