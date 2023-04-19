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الأربعاء، 19-04-2023 02:38 م

6 ملايين دولار.. ثمنا لهيكل عظمي لديناصور تي ريكس في مزاد سويسري

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الوكيل الإخباري - بيع هيكل عظمي لواحد من ديناصورات التيرانوصور ركس العملاقة التي كانت تجوب الأرض قبل 67 مليون سنة بسعر 5.5 مليون فرنك سويسري (6.13 مليون دولار) في مزاد سويسري لكن السعر أقل من المتوقع.

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ويُعرف التيرانوصور ركس اختصارا باسم تي ركس.

ويصل ارتفاع الهيكل العظمي تي.آر.إكس-293 ترينتي إلى 3.9 متر وطوله 11.6 متر، وهو مؤلف من 293 عظمة من ثلاثة تيرانوصورات ركس عثر عليها بين عامي 2008 و2023 في ولايتي مونتانا ووايومنج الأميركيتين.

 

وعرض مشتر لم يُكشف عنه السعر الفائز في المزاد وهو 4.8 مليون فرنك سويسري أي أقل من التقدير الذي تراوح بين خمسة وثمانية ملايين فرنك سويسري لكن السعر الإجمالي ارتفع بعد إضافة علاوة المشتري ورسوم دار مزادات كولر ووصل إلى 5.5 مليون فرنك سويسري.

 

 

سكاي نيوز 

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