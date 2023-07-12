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الأربعاء، 12-07-2023 03:32 م

8 أفكار لتبريد الجسم في المنزل

غاغاغاغا


الوكيل الإخباري - مع زيادة درجة الحرارة، يصبح الجسم بحاجة إلى الاهتمام بالعديد من العوامل للبقاء بصحة جيدة، منها حماية البشرة من أشعة الشمس، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على الجسم رطبًا لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

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هذه بعض الأفكار السهلة لتبريد جسمك، والتخفيف من وطأة حرارة الجو في البيت:

1. الترطيب، فالحفاظ على رطوبة الجسم يقلل من الشعور بالحر، ويُعد الماء من أفضل الدفاعات ضد الحرارة العالية. فوفقا لـمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC) يجب "شرب المزيد من الماء حتى مع عدم الشعور بالعطش، لتجنب الآثار المترتبة على ارتفاع الحرارة".


2. الاستحمام، فالحمام البارد من أكثر الطرق المباشرة للاسترخاء في حر الصيف، حيث يساعد على خفض درجة الحرارة الداخلية، وله تأثير السحر في تجديد الشعور بالانتعاش وزيادة النشاط.


3. خلع الحذاء والجوارب، لا سيما في الأيام شديدة الرطوبة، والاكتفاء بالتجول في المكان حافي القدمين. فارتداء الأحذية والجوارب يجعل القدمين تتعرقان ويرفع درجة حرارة الجسم.


4. الملابس، فمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي أيضا بارتداء "ملابس خفيفة وفاتحة اللون وفضفاضة"، لتمتص حرارة أقل وتسمح للهواء بالوصول إلى البشرة. وتُعد الملابس القطنية خيارا رائعا للتغلب على الشعور بالحر.


5. الطعام، حيث ينصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية كذلك بـ"تجنب وجبات الطعام الثقيلة والساخنة". فاللحوم والبروتينات الحيوانية تُسّخن الجسم لهضمها، فتزيد من الشعور بارتفاع حرارة الجو. لذا يجب التقليل من شرائح اللحم المشوية والإضافات الحريفة في الحر الشديد.


6. المثلجات، فعلى الرغم من أن المركز يحذر من الأطعمة "السكرية جدا" لأنها يمكن أن تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، فإنه يسمح بتناول المثلجات (الآيس كريم) والمشروبات المثلجة وعصائر الفاكهة الباردة، لأنها قد تساعد على الشعور بالبرودة، بشرط أن تكون منخفضة السكر.

7. تجنب تناول الكافيين، فهو مدر للبول ويستنزف الماء من الجسم فيسبب الجفاف أثناء الحر.


8. الاسترخاء، حيث توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عندما يكون الجو حارا بتأجيل الأنشطة المرهقة لأوقات انخفاض الحرارة كالصباح.

 

الجزيرة 

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