أم شجاعة تنقذ ابنتيها من ثعبان سام داخل المنزل في استراليا - فيديو

الوكيل الإخباري- في مشهد مروع وثقته كاميرات المراقبة، نجحت أم أسترالية في إنقاذ ابنتيها الصغيرتين من ثعبان سام تسلل إلى منزلهما.

ويظهر في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع وحصد أكثر من 56 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، اللحظة التي رصدت فيها الأم الثعبان قريبًا من طفلتيها، لتتحرك بسرعة وتحميهما. يبدأ الفيديو بمشهد هادئ في المنزل حيث كانت الابنتان تلعبان بينما كانت الأم تقف في الجوار، قبل أن تلاحظ الثعبان وتتحرك بسرعة شديدة نحوهم

Mother tries to save her two daughters from a venomous snake in Australia pic.twitter.com/UYLtsIuk00 March 26, 2025