الثلاثاء 2025-10-14 10:43 ص
 

انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الثلاثاء، 14-10-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   نجح فريق الدفاع المدني في العراق بإنقاذ طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، بعد سقوطه في بئر ارتوازي ضيق بقرية الخليوية التابعة لقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، في حادثة هزّت الرأي العام .

وبحسب وسائل إعلام عراقية، استمرت جهود الإنقاذ نحو أربع ساعات، وسط مشاركة من الأهالي ومتابعة لحظية للحادثة، إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الطفل حياً.


وقد نُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، ووصفت حالته الصحية بـ"الجيدة".


عائلة الطفل وجّهت الشكر لكل من شارك في عملية الإنقاذ، فيما أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمزيد من الحذر، ومطالبات بإغلاق الآبار المكشوفة حفاظًا على سلامة الأطفال.

Image1_10202514102420141956080.jpg


Image1_10202514102754800700308.jpg
Image1_10202514102815978070153.jpg 

 

ارم نيوز 

 
 
