انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

وبحسب وسائل إعلام عراقية، استمرت جهود الإنقاذ نحو أربع ساعات، وسط مشاركة من الأهالي ومتابعة لحظية للحادثة، إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الطفل حياً.
وقد نُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، ووصفت حالته الصحية بـ"الجيدة".
عائلة الطفل وجّهت الشكر لكل من شارك في عملية الإنقاذ، فيما أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمزيد من الحذر، ومطالبات بإغلاق الآبار المكشوفة حفاظًا على سلامة الأطفال.
