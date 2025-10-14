انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الوكيل الإخباري- نجح فريق الدفاع المدني في العراق بإنقاذ طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، بعد سقوطه في بئر ارتوازي ضيق بقرية الخليوية التابعة لقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، في حادثة هزّت الرأي العام .

اضافة اعلان



وبحسب وسائل إعلام عراقية، استمرت جهود الإنقاذ نحو أربع ساعات، وسط مشاركة من الأهالي ومتابعة لحظية للحادثة، إلى أن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الطفل حياً.



وقد نُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، ووصفت حالته الصحية بـ"الجيدة".



عائلة الطفل وجّهت الشكر لكل من شارك في عملية الإنقاذ، فيما أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمزيد من الحذر، ومطالبات بإغلاق الآبار المكشوفة حفاظًا على سلامة الأطفال.









