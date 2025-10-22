الذهب الخفي في نهر نالفجاس: كيف تحولت الطبيعة والتراث إلى ترند عالمي؟ فيديو

ماذا اكتشفوا؟
أعلن باحثون إسبان أنّ النهر الواقع في قرية نالفجاس يحتوي على ذهب ناتج عن تراكمات جيولوجية قديمة، تشكلت منذ ملايين السنين تحت سطح الأرض، ثم جرفتها عوامل التعرية وتدفق المياه إلى مجراه.
لماذا هذا الاكتشاف مهم؟
يُعتبر هذا العثور نقطة تحول تاريخية في فهم التعدين والرواسب الذهبية في شمال إسبانيا.
الجانب الجيولوجي يشرح كيف أن النشاط التكتوني والبركاني سمح بتسرب سوائل معدنية محملة بالذهب عبر شقوق الصخور، حتى استقرت هذه المعادن في مجرى النهر عبر ملايين السنين.
دعم علمي وتاريخي
الدراسات في منطقة أستوريا تؤكد وجود رواسب ذهبية معقدة مثل رواسب «El Valle ‑ Boinás» تحتوي الذهب ضمن بيرات النحاس والزنك، ما يُعزّز وجود الذهب كجزء من النظام الجيولوجي للمنطقة.
تقاليد التنقيب بالطنجرة في نالفجاس تؤكد أن الذهب لا يزال يُعثر عليه، وأن التقاليد القديمة تحوّلت إلى نشاط سياحي ورياضي مع بطولات تنقيب وطنية في المنطقة.
تجربة التنقيب السياحي
في نالفجاس تُقام بطولات وطنية للتنقيب بالطنجرة: يُمنح كل مُشارك كمية من الرمل تحتوي بين 5 و20 قطعة صغيرة من الذهب، ويتنافس على استخلاصها بأسرع وقت ودقة. هذه المسابقات تُعد تحويلًا للتراث التعدين إلى نشاط سياحي.
