من الأقوى ومن الأضعف؟ ترتيب جوازات السفر العالمية والعربية في 2025

الوكيل الإخباري- خرج جواز السفر الأميركي من قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم لأول مرة منذ عقدين، وفقًا لتصنيف "هينلي وشركاؤه" الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، متراجعًا من المرتبة السابعة إلى المرتبة 12، ومتعادلًا مع جواز سفر ماليزيا، حيث يتيح لحامله دخول 180 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

اضافة اعلان



في المقابل، احتلت سنغافورة صدارة التصنيف بإمكانية دخول 193 وجهة، تلتها كوريا الجنوبية بـ190 وجهة، ثم اليابان بـ189 وجهة، فيما ضمت المراتب الأولى عددًا من الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.



أسباب تراجع الجواز الأميركي

يرى خبراء أن هذا التراجع يعكس تزايد السياسات الانعزالية الأميركية وتقلّص الانفتاح على العالم، وسط تشديد قيود السفر والهجرة.

وقالت "آني فورزهايمر"، الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، إن "العقلية الانعزالية بدأت تنعكس على مكانة جواز السفر الأميركي"، مشيرة إلى وجود "عقبات قانونية وإدارية جديدة تعرقل حرية السفر".

كما أشار التقرير إلى أن ضعف مبدأ المعاملة بالمثل لعب دورًا رئيسيًا في التراجع؛ ففي حين يمكن لحاملي الجواز الأميركي دخول 180 وجهة، فإن الولايات المتحدة تسمح فقط لـ46 جنسية بالدخول إليها بدون تأشيرة، لتتراجع إلى المرتبة 77 في "مؤشر الانفتاح العالمي".



وشملت الأسباب الأخرى قرارات سياسية حديثة، مثل:

البرازيل أعادت فرض التأشيرة على الأميركيين في أبريل 2025.

الصين وفيتنام استثنتا الولايات المتحدة من قوائم الإعفاء الجديدة.

دول مثل الصومال وميانمار وبابوا غينيا الجديدة عدلت أنظمة التأشيرة بما أثر على الترتيب الأميركي.



أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2025 (بحسب عدد الوجهات دون تأشيرة)

سنغافورة – 193 وجهة

كوريا الجنوبية – 190 وجهة

اليابان – 189 وجهة

ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، لوكسمبورغ، سويسرا – 188 وجهة

فرنسا، هولندا، أيرلندا، بلجيكا... – 187 وجهة

السويد، النرويج، نيوزيلندا... – 186 وجهة

أستراليا، بولندا... – 185 وجهة

الإمارات، المملكة المتحدة... – 184 وجهة

كندا – 183 وجهة

ليختنشتاين، لاتفيا – 182 وجهة



أضعف 10 جوازات سفر في العالم 2025

الترتيب الدولة عدد الوجهات بدون تأشيرة

106 أفغانستان 24 وجهة

105 سوريا 26 وجهة

104 العراق 29 وجهة

103 اليمن 31 وجهة

102 الصومال 33 وجهة

100 كوريا الشمالية 38 وجهة

99 ليبيا / فلسطين / إريتريا 39 وجهة

98 السودان 41 وجهة



ترتيب الجوازات العربية (2025)

الإمارات: المرتبة 8 (184 وجهة)

قطر: 52 (111 وجهة)

الكويت: 55 (99 وجهة)

السعودية: 57 (90 وجهة)

البحرين: 59 (88 وجهة)

عُمان: 60 (87 وجهة)

المغرب: 70 (73 وجهة)

تونس: 75 (68 وجهة)

الأردن: 90 (52 وجهة)

مصر: 91 (51 وجهة)

لبنان: 96 (44 وجهة)

العراق: 104 (29 وجهة)

سوريا: 105 (26 وجهة)