من الأقوى ومن الأضعف؟ ترتيب جوازات السفر العالمية والعربية في 2025

في المقابل، احتلت سنغافورة صدارة التصنيف بإمكانية دخول 193 وجهة، تلتها كوريا الجنوبية بـ190 وجهة، ثم اليابان بـ189 وجهة، فيما ضمت المراتب الأولى عددًا من الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
أسباب تراجع الجواز الأميركي
يرى خبراء أن هذا التراجع يعكس تزايد السياسات الانعزالية الأميركية وتقلّص الانفتاح على العالم، وسط تشديد قيود السفر والهجرة.
وقالت "آني فورزهايمر"، الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، إن "العقلية الانعزالية بدأت تنعكس على مكانة جواز السفر الأميركي"، مشيرة إلى وجود "عقبات قانونية وإدارية جديدة تعرقل حرية السفر".
كما أشار التقرير إلى أن ضعف مبدأ المعاملة بالمثل لعب دورًا رئيسيًا في التراجع؛ ففي حين يمكن لحاملي الجواز الأميركي دخول 180 وجهة، فإن الولايات المتحدة تسمح فقط لـ46 جنسية بالدخول إليها بدون تأشيرة، لتتراجع إلى المرتبة 77 في "مؤشر الانفتاح العالمي".
وشملت الأسباب الأخرى قرارات سياسية حديثة، مثل:
البرازيل أعادت فرض التأشيرة على الأميركيين في أبريل 2025.
الصين وفيتنام استثنتا الولايات المتحدة من قوائم الإعفاء الجديدة.
دول مثل الصومال وميانمار وبابوا غينيا الجديدة عدلت أنظمة التأشيرة بما أثر على الترتيب الأميركي.
أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2025 (بحسب عدد الوجهات دون تأشيرة)
سنغافورة – 193 وجهة
كوريا الجنوبية – 190 وجهة
اليابان – 189 وجهة
ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، لوكسمبورغ، سويسرا – 188 وجهة
فرنسا، هولندا، أيرلندا، بلجيكا... – 187 وجهة
السويد، النرويج، نيوزيلندا... – 186 وجهة
أستراليا، بولندا... – 185 وجهة
الإمارات، المملكة المتحدة... – 184 وجهة
كندا – 183 وجهة
ليختنشتاين، لاتفيا – 182 وجهة
أضعف 10 جوازات سفر في العالم 2025
الترتيب الدولة عدد الوجهات بدون تأشيرة
106 أفغانستان 24 وجهة
105 سوريا 26 وجهة
104 العراق 29 وجهة
103 اليمن 31 وجهة
102 الصومال 33 وجهة
100 كوريا الشمالية 38 وجهة
99 ليبيا / فلسطين / إريتريا 39 وجهة
98 السودان 41 وجهة
ترتيب الجوازات العربية (2025)
الإمارات: المرتبة 8 (184 وجهة)
قطر: 52 (111 وجهة)
الكويت: 55 (99 وجهة)
السعودية: 57 (90 وجهة)
البحرين: 59 (88 وجهة)
عُمان: 60 (87 وجهة)
المغرب: 70 (73 وجهة)
تونس: 75 (68 وجهة)
الأردن: 90 (52 وجهة)
مصر: 91 (51 وجهة)
لبنان: 96 (44 وجهة)
العراق: 104 (29 وجهة)
سوريا: 105 (26 وجهة)
-
أخبار متعلقة
-
5 أشياء لا يفعلها الناجحون في الصباح الباكر
-
عدسة بلا رحمة؟ مشهد لأفعى تلتهم فراخ طائر يثير الجدل حول أخلاقيات التصوير
-
فيديو صادم.. معلم يعتدي على تلميذ بوحشية لاستخدامه الهاتف في الهند
-
محاولة قتل صرصور تنتهي بمأساة.. شابة كورية تواجه تهمة القتل
-
ظهور البعوض لأول مرة في أيسلندا
-
حادث "مأساوي" يودي بحياة 14 شخصا في اليمن - فيديو
-
سقوط جسم غامض من الفضاء في صحراء أستراليا يثير استنفاراً أمنياً - صورة
-
الأكثر تداولاً.. معتمر يتعرض لموقف غير متوقع أمام الكعبة - فيديو