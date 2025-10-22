5 أشياء لا يفعلها الناجحون في الصباح الباكر

أهم العادات التي يتجنبها الناجحون:
تجنب تصفح الأخبار والهاتف فور الاستيقاظ: يبدأون يومهم بهدوء بعيداً عن سيل الأخبار والرسائل السلبية التي تشتت الذهن.
عدم البدء ببطء أو بالفطور الكبير: يفضلون انطلاقة نشطة مع وجبة خفيفة غنية بالبروتين لتثبيت الطاقة.
تأجيل المهام المنزلية أو الثانوية: يركزون على أولوياتهم خلال ساعات الذروة ويؤجلون المهام الأقل أهمية.
عدم الاستيقاظ مبكراً جداً على حساب النوم: يفضلون النوم الجيد لضمان أداء ذهني وجسدي أفضل.
باختصار، يبدأ الناجحون يومهم بهدوء، تنظيم، وتركيز، مما يضمن لهم إنتاجية وطاقة طوال اليوم.
-
