الأربعاء 2025-10-22 11:38 ص
 

5 أشياء لا يفعلها الناجحون في الصباح الباكر

ت
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-10-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   هل تساءلت لماذا يستيقظ بعض الناس بنشاط وحماس، بينما يكافح آخرون لمقاومة النوم؟ يكشف خبراء الإنتاجية أن سر البداية الناجحة يكمن في العادات التي يتجنبونها صباحاً.

اضافة اعلان


أهم العادات التي يتجنبها الناجحون:
تجنب تصفح الأخبار والهاتف فور الاستيقاظ: يبدأون يومهم بهدوء بعيداً عن سيل الأخبار والرسائل السلبية التي تشتت الذهن.
عدم البدء ببطء أو بالفطور الكبير: يفضلون انطلاقة نشطة مع وجبة خفيفة غنية بالبروتين لتثبيت الطاقة.
تأجيل المهام المنزلية أو الثانوية: يركزون على أولوياتهم خلال ساعات الذروة ويؤجلون المهام الأقل أهمية.
عدم الاستيقاظ مبكراً جداً على حساب النوم: يفضلون النوم الجيد لضمان أداء ذهني وجسدي أفضل.


باختصار، يبدأ الناجحون يومهم بهدوء، تنظيم، وتركيز، مما يضمن لهم إنتاجية وطاقة طوال اليوم.

 

الجزيرة 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

مخيم الأزرق للاجئين السوريين

أخبار محلية تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% في أيلول

مدخل ساحة هرم متحف اللوفر في باريس

عربي ودولي باريس.. متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد عملية سرقة حلي تعرض لها

نونونو

طب وصحة دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة

الامن العام

أخبار محلية تنويه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي السيارات بالمملكة

7ع

فن ومشاهير تفاصيل تحضيرات النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء

ع

فن ومشاهير "لم يكن أباً عظيماً".. شريف عرفة يثير جدلاً بتصريحاته الصادمة عن أحمد زكي



 
 





الأكثر مشاهدة