الفيضانات أغرقت قرية مصريّة

الوكيل الإخباري- أغرقت الفيضانات قرية دلهمو في محافظة المنوفية شمال القاهرة، واجتاحت ممتلكات والاراضي الزراعيّة.



وغمرت مياه النيل المنازل والأراضي الزراعية، فيما اضطر الأهالي إلى استخدام المراكب الصغيرة كوسيلة وحيدة للتحرّك داخل القرية.

اضافة اعلان