فيديو بطولي.. إنقاذ كلب صغير سقط من منحدر بارتفاع 90 متراً في إنجلترا

وبحسب صحيفة ديلي ميل، استقر الكلب على نتوء ضيق لا يبعد سوى 6 أمتار عن الحافة، وسط رياح قوية وظروف خطرة، مما تطلّب تدخلاً عاجلاً.
قاد عملية الإنقاذ الضابط آندي هيبيل، المعروف بخبرته في إنقاذ الكلاب، حيث نزل وجه الجرف مستخدمًا معدات السلامة وتمكن من انتشال الكلب بنجاح.
وتُعرض تفاصيل المهمة ضمن برنامج "خفر السواحل: البحث والإنقاذ"، الذي يوثّق جهود الفرق البريطانية في الاستجابة لآلاف البلاغات سنويًا.
-
أخبار متعلقة
-
بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا
-
شاهد عرض ألعاب نارية يتحول إلى مذبحة مروّعة أمام الحشود في الصين
-
احمِ بطاقتك المصرفية أثناء السفر بـ 5 خطوات بسيطة
-
شاب يعنف شقيقته بماء مغلي في تركيا.. وفيديو يثير الغضب
-
مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست
-
انفجار ضخم داخل محطة محروقات في أربيل يهزّ المنازل ويتسبب بكارثة! (فيديو)
-
فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء في الهند