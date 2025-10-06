الإثنين 2025-10-06 12:13 م
 

فيديو بطولي.. إنقاذ كلب صغير سقط من منحدر بارتفاع 90 متراً في إنجلترا

فل
من موقع الحادث
 
الإثنين، 06-10-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   أنقذت فرق خفر السواحل البريطاني كلباً صغيراً يُدعى "مارلي" بعد سقوطه من منحدر يبلغ ارتفاعه نحو 90 متراً في منطقة "نوز بوينت" بمدينة سيهام شمال شرق إنجلترا.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة ديلي ميل، استقر الكلب على نتوء ضيق لا يبعد سوى 6 أمتار عن الحافة، وسط رياح قوية وظروف خطرة، مما تطلّب تدخلاً عاجلاً.


قاد عملية الإنقاذ الضابط آندي هيبيل، المعروف بخبرته في إنقاذ الكلاب، حيث نزل وجه الجرف مستخدمًا معدات السلامة وتمكن من انتشال الكلب بنجاح.


وتُعرض تفاصيل المهمة ضمن برنامج "خفر السواحل: البحث والإنقاذ"، الذي يوثّق جهود الفرق البريطانية في الاستجابة لآلاف البلاغات سنويًا.

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية عاجل الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعبيرية

أخبار محلية المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي

بف67

أخبار الشركات Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات

14

فن ومشاهير منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ليب

فن ومشاهير وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل

5

منوعات بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الأردن.. التربية تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة باستخدام "سراج"



 
 





الأكثر مشاهدة