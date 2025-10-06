فيديو بطولي.. إنقاذ كلب صغير سقط من منحدر بارتفاع 90 متراً في إنجلترا

الوكيل الإخباري- أنقذت فرق خفر السواحل البريطاني كلباً صغيراً يُدعى "مارلي" بعد سقوطه من منحدر يبلغ ارتفاعه نحو 90 متراً في منطقة "نوز بوينت" بمدينة سيهام شمال شرق إنجلترا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، استقر الكلب على نتوء ضيق لا يبعد سوى 6 أمتار عن الحافة، وسط رياح قوية وظروف خطرة، مما تطلّب تدخلاً عاجلاً.



قاد عملية الإنقاذ الضابط آندي هيبيل، المعروف بخبرته في إنقاذ الكلاب، حيث نزل وجه الجرف مستخدمًا معدات السلامة وتمكن من انتشال الكلب بنجاح.



وتُعرض تفاصيل المهمة ضمن برنامج "خفر السواحل: البحث والإنقاذ"، الذي يوثّق جهود الفرق البريطانية في الاستجابة لآلاف البلاغات سنويًا.

