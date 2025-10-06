الإثنين 2025-10-06 02:19 م
 

جائزة نوبل في الطب 2025 تذهب لـ 3 علماء من أمريكا واليابان

6
تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي بالسويد، اليوم الإثنين، فوز العلماء ماري برونكو وفريد رامسديل من الولايات المتحدة، وشيمون ساكاغوتشي من اليابان، بجائزة نوبل في الطب لعام 2025، تكريماً لأبحاثهم الرائدة في مجال التحمل المناعي الطرفي، والتي ساهمت في فهم كيفية منع الجهاز المناعي من مهاجمة خلايا الجسم نفسه.

اضافة اعلان


وحصل العلماء الثلاثة على مبلغ 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار أمريكي)، إلى جانب ميدالية ذهبية، تُسلّم تقليديًا من ملك السويد خلال حفل رسمي في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.


وكانت جائزة الطب لعام 2024 قد مُنحت لعالمين أمريكيين لاكتشافهما دور جزيئات RNA الصغيرة في تنظيم نشاط الجينات. وسبق أن كرّمت الجائزة اكتشافات طبية بارزة مثل الإنسولين (1923)، والبنسلين (1945)، والحمض النووي DNA (1962).


يُذكر أن الإعلان عن جوائز نوبل سيستمر حتى 13 أكتوبر، حيث يُكشف عن الفائزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد، في حين تعلن جائزة نوبل للسلام من العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة المقبل.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

65

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها

الزرقاء

أخبار محلية أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

9

المرأة والجمال أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

9+9

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

الصليب الاحمر

فلسطين الصليب الأحمر: مستعدون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025

موقع مكاور الأثري

أخبار محلية تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

5104

طب وصحة كتلة تحت الإبط.. هل تعني سرطان الثدي؟



 
 





الأكثر مشاهدة