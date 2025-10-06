جائزة نوبل في الطب 2025 تذهب لـ 3 علماء من أمريكا واليابان

وحصل العلماء الثلاثة على مبلغ 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار أمريكي)، إلى جانب ميدالية ذهبية، تُسلّم تقليديًا من ملك السويد خلال حفل رسمي في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.
وكانت جائزة الطب لعام 2024 قد مُنحت لعالمين أمريكيين لاكتشافهما دور جزيئات RNA الصغيرة في تنظيم نشاط الجينات. وسبق أن كرّمت الجائزة اكتشافات طبية بارزة مثل الإنسولين (1923)، والبنسلين (1945)، والحمض النووي DNA (1962).
يُذكر أن الإعلان عن جوائز نوبل سيستمر حتى 13 أكتوبر، حيث يُكشف عن الفائزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد، في حين تعلن جائزة نوبل للسلام من العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة المقبل.
