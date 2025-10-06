شاهد عرض ألعاب نارية يتحول إلى مذبحة مروّعة أمام الحشود في الصين

السلطات أكدت السيطرة على حرائق محدودة دون تسجيل إصابات، بينما وثّقت مقاطع فيديو لحظات الهلع، في مشهد وصفه البعض بـ"نهاية العالم".
وتأتي الحادثة بعد جدل سابق حول عرض ناري في التبت، ما أعاد النقاش حول سلامة هذه الفعاليات.
