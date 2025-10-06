الإثنين 2025-10-06 12:13 م
 

شاهد عرض ألعاب نارية يتحول إلى مذبحة مروّعة أمام الحشود في الصين

لر
تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل عرض للألعاب النارية في مدينة ليو يانغ الصينية إلى حالة من الفوضى، بعد تساقط كتل نارية مشتعلة على الجمهور، ما أثار ذعرًا واسعًا ودفع الحضور للاحتماء بالكراسي.

اضافة اعلان


السلطات أكدت السيطرة على حرائق محدودة دون تسجيل إصابات، بينما وثّقت مقاطع فيديو لحظات الهلع، في مشهد وصفه البعض بـ"نهاية العالم".


وتأتي الحادثة بعد جدل سابق حول عرض ناري في التبت، ما أعاد النقاش حول سلامة هذه الفعاليات.

 

 

 

 24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية عاجل الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعبيرية

أخبار محلية المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي

بف67

أخبار الشركات Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات

14

فن ومشاهير منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ليب

فن ومشاهير وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل

5

منوعات بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد في روسيا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية الأردن.. التربية تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة باستخدام "سراج"



 
 





الأكثر مشاهدة