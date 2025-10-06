شاهد عرض ألعاب نارية يتحول إلى مذبحة مروّعة أمام الحشود في الصين

الوكيل الإخباري- تحوّل عرض للألعاب النارية في مدينة ليو يانغ الصينية إلى حالة من الفوضى، بعد تساقط كتل نارية مشتعلة على الجمهور، ما أثار ذعرًا واسعًا ودفع الحضور للاحتماء بالكراسي.

السلطات أكدت السيطرة على حرائق محدودة دون تسجيل إصابات، بينما وثّقت مقاطع فيديو لحظات الهلع، في مشهد وصفه البعض بـ"نهاية العالم".



وتأتي الحادثة بعد جدل سابق حول عرض ناري في التبت، ما أعاد النقاش حول سلامة هذه الفعاليات.

View this post on Instagram A post shared by The Asian Chronicle (@theasianchronicle)