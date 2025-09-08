اليوم العالمي لمحو الأمية: مفتاح للكرامة والتنمية

الوكيل الإخباري- في الثامن من سبتمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، وهي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أحد الحقوق الأساسية للإنسان: الحق في التعليم. هذا اليوم لا يقتصر فقط على الاحتفال، بل هو دعوة للعمل الجماعي من أجل بناء مجتمعات أكثر وعيًا، وأكثر عدلًا، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة.

🔹 لماذا محو الأمية مهم؟

الأمية ليست فقط عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل هي حاجز كبير يحول دون تحقيق الإنسان لذاته ومشاركته الفعالة في المجتمع. الأفراد الذين لا يجيدون القراءة والكتابة يواجهون صعوبات في العمل، والتواصل، وحتى في التعامل مع أمور الحياة اليومية مثل قراءة اللافتات أو التعامل مع التكنولوجيا.



🔹 واقع مؤلم وأمل قائم

رغم التقدم الكبير خلال العقود الأخيرة، لا يزال هناك أكثر من 770 مليون شخص حول العالم يعانون من الأمية، معظمهم من النساء والفتيات. وهذا الرقم يدفعنا جميعًا إلى التفكير في مسؤولياتنا الفردية والجماعية.



🔹 التعليم أداة تمكين

القراءة والكتابة ليستا مهارتين فحسب، بل هما مفتاح للحرية. من خلال محو الأمية، نمنح الناس الأدوات التي يحتاجونها للتفكير النقدي، والمشاركة السياسية، وتحسين حياتهم وحياة من حولهم. الأمية لا تُمحى فقط بالحروف، بل تُمحى بالوعي، بالفرص، وبالإرادة الجماعية للتغيير.



🔹 ماذا يمكننا أن نفعل؟

دعم المبادرات والبرامج التي تعمل على محو الأمية في مجتمعاتنا.

نشر الوعي حول أهمية التعليم للجميع.

التطوع أو المساهمة في تعليم من حُرموا من فرص التعلم.