أخطاء يومية تسبب أعطال سيارتك.. تعرّف عليها قبل فوات الأوان

الوكيل الإخباري- كثيرًا ما تتعطل سياراتنا بسبب أعطال يمكن تجنّبها بسهولة لو تم الاهتمام بالصيانة الدورية. بعض هذه الأعطال نكون نحن السبب المباشر فيها، وأخرى تنتج عن عوامل خارجية. التأخر في معالجة العطل قد يحوّله من مسألة بسيطة إلى مشكلة مكلفة يصعب السيطرة عليها. ولهذا، ينصح خبراء السيارات بإصلاح الأعطال فور ظهورها، تمامًا كما تُعالج الأمراض في مراحلها الأولى.

امتلاك السيارة قد يكون نعمة أو نقمة، ويعتمد ذلك على مدى اهتمامك بها. فالسيارة كالكائن الحي، تحتاج إلى تفقد ورعاية دورية، خصوصًا مع تراكم الكيلومترات واستهلاك القطع.



إليك أبرز 4 أسباب تؤدي إلى أعطال شائعة:

1. تجاهل ضوء فحص المحرك

إهمال لمبة "Check Engine" قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المحرك واستهلاك زائد في الوقود. كثير من السائقين يتجاهلونها لسنوات دون حتى فحصها، رغم أن المشكلة قد تكون بسيطة يمكن حلّها بسهولة عبر فحص إلكتروني سريع.

2. عدم تغيير السوائل والفلاتر

السيارة تعتمد على سوائل متعددة مثل الزيت، سائل التبريد، وسائل الفرامل. إهمال فحصها وتبديلها بشكل منتظم قد يؤدي إلى تلف الأجزاء وارتفاع حرارة المحرك. كذلك، الفلاتر تحتاج لتبديل دوري لضمان نظافة النظام.

3. إهمال فحص الإطارات

الإطارات المهترئة أو غير المنفوخة جيدًا تؤثر سلبًا على القيادة واستهلاك الوقود، وتزيد من خطر الحوادث. فحص الضغط والتآكل يجب أن يتم بانتظام، لكن كثير من السائقين لا يقومون بذلك لأشهر طويلة.

4. عدم الالتزام بجدول الصيانة

كل سيارة تحتاج لصيانة دورية تشمل تفقد الأجزاء الداخلية والخارجية. تجاهل مواعيد الخدمة يُسرّع من تلف الأجزاء ويزيد من كلفة الإصلاح لاحقًا.



خلاصة:

لا تنتظر حتى تتفاقم الأعطال. رعاية السيارة بشكل مستمر يعني أداء أفضل، عمر أطول، وتكلفة أقل على المدى البعيد