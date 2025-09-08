رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟ صور

وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يشكل خطورة مباشرة لكنه يخضع للمتابعة المستمرة، محذرةً من الاقتراب أو استخدام المياه بعد حادثة غرق شخص فيها. وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه، د. أحمد جابر شديد، أن الظاهرة طبيعية وتحدث نتيجة تسرب مياه الري إلى باطن الأرض وتكوين تجمعات مائية سطحية مفاجئة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للبحيرة، وسط تحذيرات رسمية بعدم السباحة أو التعامل مع المياه حفاظاً على السلامة.
-
أخبار متعلقة
-
أخطاء يومية تسبب أعطال سيارتك.. تعرّف عليها قبل فوات الأوان
-
فيديو مروّع.. خاطر بحياته من أجل سرقة هاتف في الهند
-
مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب بينهم 25 سورياً
-
اليوم العالمي لمحو الأمية: مفتاح للكرامة والتنمية
-
تصاعد الحرب القضائية بين عمرو أديب ومرتضى منصور .. تفاصيل
-
فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا
-
عقيلة الشرع "تخطف الأنظار" في حفل تخرجها بإدلب
-
العراق: سقوط سقف مطعم والسلطات تبحث عن ناجين تحت الركام - صور