الإثنين 2025-09-08 11:22 ص
 

رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟ صور

تعبيرية
 
الإثنين، 08-09-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة أثارت دهشة سكان صعيد مصر، تكوّنت بحيرة مفاجئة في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا، ما أثار قلق السكان حول أسبابها وصلاحية مياهها. وأوضحت محافظة المنيا أن البحيرة نتجت عن تسربات جيولوجية طبيعية، والمياه تحتوي على نسبة ملوحة عالية جداً تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري أو الزراعي.

وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يشكل خطورة مباشرة لكنه يخضع للمتابعة المستمرة، محذرةً من الاقتراب أو استخدام المياه بعد حادثة غرق شخص فيها. وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه، د. أحمد جابر شديد، أن الظاهرة طبيعية وتحدث نتيجة تسرب مياه الري إلى باطن الأرض وتكوين تجمعات مائية سطحية مفاجئة.


انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للبحيرة، وسط تحذيرات رسمية بعدم السباحة أو التعامل مع المياه حفاظاً على السلامة.

 


