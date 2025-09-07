تصاعد الحرب القضائية بين عمرو أديب ومرتضى منصور .. تفاصيل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عمرو أديب يتهم خلاله مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير بحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفحصت الأجهزة المختصة المحضرَ المحرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مرتضى منصور قد طالب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإنصافه مما وصفه بـ"الإساءات المتكررة" التي تعرّض لها من الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" السعودية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل إساءةً شخصيةً له ولأسرته، وكذلك للدولة المصرية.
وقال منصور في رسالة مباشرة: "سمو الأمير محمد بن سلمان، أنا عايز حقي.. لم يحدث أن خرج إعلامي سعودي على قناة سعودية فشتم مصر، ولم يحدث أن خرج مصري محترم على قناة مصرية فشتم السعودية. للأسف، عمرو أديب وهو سعودي الجنسية، تطاول عليّ وعلى أولادي، ووجّه لي اتهامات باطلة، وزعم أننا أخذنا ملايين وضيّعنا النادي وأرضه. أنا أعتز بكرامتي كمصري، وأطلب حقي من حضرتك والتاريخ شاهد".
وخلال حديثه، شبّه منصور ما جرى خلال الساعات الأخيرة بـ"المهزلة الكوميدية"، موجّهًا انتقاداته اللاذعة إلى أديب الذي وصفه بأنه "مرتزق"، واتهمه بالكذب والإساءة لشخصه ولأولاده، فضلًا عن "إهانته للشعب المصري" حين وصفهم بالكلاب، على حد قوله، إضافةً إلى إساءاتٍ وجّهها لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائبه عبر شاشةٍ سعودية.
وأكد منصور أنه لم يحصل يومًا على عمولات أو مبالغ كما يُتّهم، بل على العكس قدّم تبرعاتٍ بملايين الجنيهات لصالح نادي الزمالك، بينها تبرعان بقيمة 25 مليون جنيه لكل منهما، إضافةً إلى نصف مليون جنيه، ومليون دولار آخر تم تحويله رسميًا إلى حساب النادي. وقدم وثائق وشهاداتٍ رسمية تثبت ذلك، مشيرًا إلى شهادة من المستشار تركي آل الشيخ بأنه رفض تسلّم أموال بشكل شخصي وأصرّ على إدخالها للحسابات الرسمية للنادي.
وتطرّق منصور إلى قضية أرض الزمالك البالغة 30 فدانًا، نافًٍا مسؤوليته عن سحبها، ومتهِمًا لجنةً بعينها ـ بينها شخصيات ذكر أسماءها ـ بترويج ادعاءاتٍ كاذبةٍ ضده، كما تحدّث عن مخالفاتٍ ماليةٍ بقيمة 800 مليون جنيه جرى إيداعها في حساب غير رسمي باسم محاسب مرتبط بإدارة سابقة.
وفي ختام حديثه، أكد منصور أنه قدّم أكثر من 40 بلاغًا ضد عمرو أديب لدى النيابة العامة، ولديه قضية منظورة ضده، مضيفًا: "أنا مش محمي.. اتسجنت ست مرات، لكن كرامتي أهم.. وبطلب حقي من الأمير محمد بن سلمان بعد ما حصل على قناة سعودية"، على حد تعبيره.
كما قدّم مرتضى منصور شكوىً جديدةً ضد عمرو أديب جاء فيها: إنه في تاريخ الجمعة الموافق 2025/8/29 أذاعت قناة MBC مصر حلقة من برنامج "الحكاية" على الهواء مباشرةً تقديم المذيع عمرو أديب، ثم أُذيعت الحلقة بعد ذلك على قناة برنامج "الحكاية" على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وفي اليوم التالي الموافق 2025/8/30 تم نشرها على صفحة البرنامج المشار إليه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كما تضمنت الشكوى ارتكاب المذيع لجرائم القذف والسب والتشهير والتطاول وإشاعة ونشر أخبار كاذبة في حقي، بالإضافة إلى ارتكابه لجرائم التهديد بقتلي والتحريض عليه مستخدمًا ألفاظًا وعبارات تتناقض مع معايير الذوق العام.
وأضاف منصور أن ذلك يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين المصرية المنظمة للإعلام وميثاق الشرف الإعلامي، الذي نصّ على احترام حرية الرأي والتعبير دون التعدّي على الكرامة الإنسانية أو التحريض على الكراهية أو التأثير السلبي على الرأي العام وإثارة الجدل المجتمعي.
روسيا اليوم
-
