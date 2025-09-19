الجمعة 2025-09-19 09:53 م
 

الأسهم الأوروبية تسجل خسائر طفيفة عند الإغلاق

الوكيل الإخباري- سجَّلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً اليوم الجمعة، وأنهت أسبوعاً حافلاً بالأحداث، شمل قرارات حاسمة من البنوك المركزية، أبرزها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على خسائر طفيفة.

وأغلق مؤشر ستوكس ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً بنسبة 0.04 بالمئة عند 554.81 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .


وتراجع مؤشر داكس الألماني بنهاية الجلسة بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 23.645.25 نقطة، كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.12 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9.216.67 نقطة.


في حين خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.01 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.853.59 نقطة.


واختتمت الأسهم الإقليمية جلسة الخميس على ارتفاع، مما وضع مؤشر ستوكس 600 على مسار إنهاء الأسبوع دون تغيير.


بترا

 
 
