الأربعاء 2025-11-12 03:22 م
 

تبرعت بكليتها لإنقاذ مديرتها.. فكان جزاؤها الطرد في أمريكا

تعه
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-11-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت ديبي ستيفنز، البالغة من 47 عامًا، عناوين الصحف الأمريكية بعد تصرف إنساني نادر، حين تبرعت بكليتها لمساعدة رئيستها في العمل على الخضوع لعملية زرع.

اضافة اعلان


لكن ما بدأ كعمل نبيل، تحوّل إلى مأساة مهنية. فبحسب رواية ستيفنز، عند عودتها للعمل بعد العملية، واجهت معاملة قاسية: تم تجاهل طلباتها بالحصول على تسهيلات بسيطة تتناسب مع وضعها الصحي، مثل تخفيف المهام المجهدة وتسهيل الوصول إلى دورات المياه.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم تخفيض رتبتها الوظيفية ونقلها إلى مكتب معزول، قبل أن تُفصل في النهاية تحت ذريعة "ضعف الأداء".


قصتها أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة حول أخلاقيات أماكن العمل، وكيفية معاملة الموظفين بعد المرور بتجارب طبية حساسة، لتصبح ديبي رمزًا لمعركة إنسانية وقانونية حول العدالة في بيئة العمل.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش داخل شقة في الرمثا

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.

أخبار محلية القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

444

فيديو منوع سيدة تجهز لانش بوكس لزوجها وتوثق ردة فعله👀!

المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مناسبات المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

فل

فيديو منوع مقطع متداول في تركيا لمدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحّد على الدرج وقد تم فصله واعتقاله 💔

4

فيديو منوع طبيب يوضّح الطريقة الصحيحة للنوم 😴

ف

فيديو منوع سيدة تشارك: "لهذا السبب أتحاشى لمس أطراف السلم الكهربائي" 🤯!



 
 





الأكثر مشاهدة