تبرعت بكليتها لإنقاذ مديرتها.. فكان جزاؤها الطرد في أمريكا

الوكيل الإخباري- تصدرت ديبي ستيفنز، البالغة من 47 عامًا، عناوين الصحف الأمريكية بعد تصرف إنساني نادر، حين تبرعت بكليتها لمساعدة رئيستها في العمل على الخضوع لعملية زرع.

لكن ما بدأ كعمل نبيل، تحوّل إلى مأساة مهنية. فبحسب رواية ستيفنز، عند عودتها للعمل بعد العملية، واجهت معاملة قاسية: تم تجاهل طلباتها بالحصول على تسهيلات بسيطة تتناسب مع وضعها الصحي، مثل تخفيف المهام المجهدة وتسهيل الوصول إلى دورات المياه.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم تخفيض رتبتها الوظيفية ونقلها إلى مكتب معزول، قبل أن تُفصل في النهاية تحت ذريعة "ضعف الأداء".