تبرعت بكليتها لإنقاذ مديرتها.. فكان جزاؤها الطرد في أمريكا

لكن ما بدأ كعمل نبيل، تحوّل إلى مأساة مهنية. فبحسب رواية ستيفنز، عند عودتها للعمل بعد العملية، واجهت معاملة قاسية: تم تجاهل طلباتها بالحصول على تسهيلات بسيطة تتناسب مع وضعها الصحي، مثل تخفيف المهام المجهدة وتسهيل الوصول إلى دورات المياه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم تخفيض رتبتها الوظيفية ونقلها إلى مكتب معزول، قبل أن تُفصل في النهاية تحت ذريعة "ضعف الأداء".
قصتها أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة حول أخلاقيات أماكن العمل، وكيفية معاملة الموظفين بعد المرور بتجارب طبية حساسة، لتصبح ديبي رمزًا لمعركة إنسانية وقانونية حول العدالة في بيئة العمل.
