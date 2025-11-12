الأربعاء 2025-11-12 09:46 ص
 

فيديو حصد ملايين المشاهدات..وعد طيار لابنته يحوّل رحلة جوية لتجربة لا تُنسى بأمريكا

الأربعاء، 12-11-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   ألقى الطيار الأمريكي كريستوفر بنينغتون خطاباً مؤثراً لركاب رحلة تابعة لشركة دلتا، في محاولة لتهدئة قلقهم بسبب التأخيرات المتكررة الناتجة عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

بدأ بنينغتون كلمته بتأكيد أن الطائرة لن تتحرك قبل التأكد التام من سلامتها، مشدداً على أن سلامة الركاب هي الأولوية المطلقة. ثم روى قصة شخصية مؤثرة، قائلاً إنه وعد ابنته بالحصول على الآيس كريم فور عودته من الرحلة، مضيفاً: "لا شيء سيمنعني من الوفاء بهذا الوعد."


هذا التصرف الإنساني لاقى تفاعلاً واسعاً، إذ حصد الفيديو الذي يوثّق الموقف أكثر من 11 مليون مشاهدة على مواقع التواصل، وسط إشادات بتفاني الطيار واحترافيته، واعتباره نموذجاً للتوازن بين المسؤولية والمشاعر الإنسانية.


وتأتي هذه الواقعة في خضم أزمة طيران واسعة ناجمة عن الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه السادس، وتسبب في تأجيل آلاف الرحلات وتوقف رواتب مراقبي الحركة الجوية، ما زاد من توتر المسافرين.


وسط هذه الأجواء المشحونة، شكّلت كلمات الكابتن بنينغتون لحظة طمأنينة أعادت الثقة والابتسامة إلى وجوه الركاب.

 

 

 

 

