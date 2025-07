تحطم طائرة فوق مدرسة يودي بحياة 25 شخصًا في بنغلادش - فيديو

الوكيل الإخباري- لقي 25 شخصًا مصرعهم، بينهم الطيار وعدد من طلاب مدرسة، إثر تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي فوق مدرسة في العاصمة دكا ظهر الاثنين، بعد وقت قصير من إقلاعها.

التحطم أدى إلى اندلاع حريق هائل في مبنى المدرسة المكوّن من طابقين، وأسفر عن إصابة 171 شخصًا، معظمهم من الطلاب، بعضهم في حالة حرجة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات بواسطة مروحيات وسيارات إسعاف.



وشاركت فرق الإطفاء في عمليات إنقاذ مكثفة، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا من 20 إلى 25 بعد وفاة خمسة جرحى خلال الليل.



وأعلنت الحكومة الثلاثاء يوم حداد وطني مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

🚨 BREAKING: Bangladesh Air Force plane crashes near Milestone College, Uttara Diabari. Rescue operations underway. More details soon... pic.twitter.com/s3t5qmlRDg July 21, 2025