الثلاثاء 2025-07-01 10:05 ص
 

حين فشلت القوارب.. طائرة مسيّرة تنقذ صينيا من فيضان مرعب - فيديو

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من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 01-07-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-  في مشهد درامي نادر، أنقذت طائرة مسيّرة معدّلة شابًا صينيًا حوصر فوق سطح منزله بسبب فيضانات عنيفة اجتاحت منطقة قوانغشي جنوب الصين.

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وبعد عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليه بسبب قوة التيارات، قام أحد السكان بتعديل طائرة تُستخدم عادة في نقل مواد البناء، لتصبح وسيلة إنقاذ قادرة على حمل 100 كغم.


تم تزويد الطائرة بحبل ومشبك أمان وكيس توازن، وتمكنت من رفع الشاب من ارتفاع 65 قدمًا وإنزاله بأمان في غضون دقيقتين فقط، في عملية أذهلت الجميع وبيّنت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تنقذ الأرواح في لحظات حرجة.

 

 

 

 

لبنان 24 

 
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