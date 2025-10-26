الأحد 2025-10-26 01:49 م
 

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

الأحد، 26-10-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين في اربد، مساء أمس السبت، حفل إشهار كتاب بعنوان "مفترق العقول"، للكاتبة هبة صلاح الدين.

وأدار فعاليات الإشهار الأديب رائد العمري، فيما قدم الدكتور سلطان الخضور قراءة نقدية في الكتاب متضمنا دراسة واسعة وشاملة لفصول الكتاب الخمسة، مشيرا إلى سبب التسمية ودلالات الغلاف والتناسق والانسجام في العمل.


وقدمت الأديبة إيمان زيادة دراسة انطباعية حول موضوعات ومضامين العمل، مبينة الجهد المبذول في هذا الكتاب.

 
 
