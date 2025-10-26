حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين في اربد، مساء أمس السبت، حفل إشهار كتاب بعنوان "مفترق العقول"، للكاتبة هبة صلاح الدين.

وأدار فعاليات الإشهار الأديب رائد العمري، فيما قدم الدكتور سلطان الخضور قراءة نقدية في الكتاب متضمنا دراسة واسعة وشاملة لفصول الكتاب الخمسة، مشيرا إلى سبب التسمية ودلالات الغلاف والتناسق والانسجام في العمل.