 
الخميس 2024-08-22 06:23 م
 

 

رصد 7 شموس في سماء الصين!

لقطة من الظاهرة
لقطة من الظاهرة
الخميس، 22-08-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري-   انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد سكان مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ظاهرة بصرية نادرة بشكل لا يصدق، حيث كانت سبع شموس تسطع في السماء.

اضافة اعلان

 

"وحصد الفيديو على الفور مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، كان هناك أيضًا من شكك في صحته.


يُذكر أن رؤية "عدة شموس" في السماء أمر ممكن. ويسمى هذا الوهم البصري بـ"بارهيليوم". وهذه الظاهرة ليست نادرة، وتقوم على مبدأ مشابه لمبدأ السراب.


جدير بالذكر أن البارهيليوم، أو الشمس ذات الأذنين، هو هالة تشبه بقعة خفيفة من قوس قزح على مستوى الشمس. ويحدث ذلك بسبب انكسار ضوء الشمس في بلورات الجليد ذات التوجه المتباين الحائمة في الغلاف الجوي. وتحدث ظاهرة مماثلة بالقرب من القمر.


بينما يميل الكثيرون إلى الاعتقاد أن هذه "الظاهرة الطبيعية" ما هي إلا تشويه على عدسات الكاميرا، أو تشويه بسبب النوافذ ذات الزجاج المزدوج."



RT

gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

أخبار محلية الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن

العاصمة عمان

أخبار محلية مواعيد العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

العيسوي يعزي آل كمال والتميمي وحداد

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

غزة

فلسطين مسؤول أممي: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار بغزة الآن

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور

غزة

فلسطين حماس تتمسك بمطالبها لإبرام اتفاق

تعبيرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية



 


الأكثر مشاهدة