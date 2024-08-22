رصد 7 شموس في سماء الصين!

يُذكر أن رؤية "عدة شموس" في السماء أمر ممكن. ويسمى هذا الوهم البصري بـ"بارهيليوم". وهذه الظاهرة ليست نادرة، وتقوم على مبدأ مشابه لمبدأ السراب.
جدير بالذكر أن البارهيليوم، أو الشمس ذات الأذنين، هو هالة تشبه بقعة خفيفة من قوس قزح على مستوى الشمس. ويحدث ذلك بسبب انكسار ضوء الشمس في بلورات الجليد ذات التوجه المتباين الحائمة في الغلاف الجوي. وتحدث ظاهرة مماثلة بالقرب من القمر.
بينما يميل الكثيرون إلى الاعتقاد أن هذه "الظاهرة الطبيعية" ما هي إلا تشويه على عدسات الكاميرا، أو تشويه بسبب النوافذ ذات الزجاج المزدوج."
RT
-
أخبار متعلقة
-
جثة منسية لمدة عام.. وعائلة أمريكية تطالب بتعويض ضخم
-
كاليفورنيا.. أستاذ يتهم شركة مياه بتسميم الطلاب!
-
تزن 2492 قيراطاً.. اكتشاف أكبر ألماسة في بوتسوانا
-
أمريكا .. اعتقال رجل رفض النزول من الطائرة بعد نزيف "زراعة الشعر"
-
حفل زفاف يتحول إلى "معركة عنيفة" في الصين.. وهذا ما حدث
-
احذر 3 أخطاء تسبب انفجار هذا الجهاز في منزلك
-
السعودية.. بيع صقر بـ 400 ألف ريال في "مزاد الرياض"
-
بريطانيا.. لحظات مرعبة بعد تعطل لعبة ملاهي في الهواء