رصد 7 شموس في سماء الصين!

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد سكان مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ظاهرة بصرية نادرة بشكل لا يصدق، حيث كانت سبع شموس تسطع في السماء.

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"وحصد الفيديو على الفور مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، كان هناك أيضًا من شكك في صحته.



يُذكر أن رؤية "عدة شموس" في السماء أمر ممكن. ويسمى هذا الوهم البصري بـ"بارهيليوم". وهذه الظاهرة ليست نادرة، وتقوم على مبدأ مشابه لمبدأ السراب.



جدير بالذكر أن البارهيليوم، أو الشمس ذات الأذنين، هو هالة تشبه بقعة خفيفة من قوس قزح على مستوى الشمس. ويحدث ذلك بسبب انكسار ضوء الشمس في بلورات الجليد ذات التوجه المتباين الحائمة في الغلاف الجوي. وتحدث ظاهرة مماثلة بالقرب من القمر.