شاهد : لحظة انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انفجارًا ضخمًا وقع يوم الاثنين بالموقع في جزر شيتلاند قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا، وتسبب الانفجار في تصاعد ألسنة نيران ضخمة ودخان في الهواء.
وذكرت شركة ساكسافورد وشريكتها الألمانية روكيت فاكتوري أوجسبورج في بيانين منفصلين أن الموقع تم إخلاؤه قبل الاختبار ولم يُصب أحد بأذى.
وقال متحدث باسم ساكسافورد: "كان اختبارًا، وحملات الاختبارات مصممة لتحديد المشكلات قبل المرحلة التالية... وسنعمل مع روكيت فاكتوري أوجسبورج لفهم الأسباب والتعلم منها ودعمها (الشركة) أثناء انتقالها إلى مرحلة الاستعدادات التالية".
وأوضحت الشركة الألمانية أنها تحاول جمع معلومات لفهم ما جرى بعد حدوث "خلل" أثناء الاختبار الذي يُعد أحد التجارب التي تسبق الإطلاق.
وأضافت أنه تم "إنقاذ وتأمين" منصة الإطلاق.
RFA experienced a failure while testing the first-stage engine for its RFA ONE launch vehicle at Saxavord Spaceport in Scotland
The failure at ignition during the Static Fire test.pic.twitter.com/zlZlSNBMV5
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