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شاهد : لحظة انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا

لحظة وقوع الحادث
لحظة انفجار المحرك
الثلاثاء، 20-08-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري-   انفجر محرك صاروخ واحترق أثناء اختبار في ميناء ساكسافورد الفضائي في اسكتلندا، والذي أصبح العام الماضي أول موقع مرخص لإطلاق الصواريخ عموديًا في بريطانيا.

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وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انفجارًا ضخمًا وقع يوم الاثنين بالموقع في جزر شيتلاند قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا، وتسبب الانفجار في تصاعد ألسنة نيران ضخمة ودخان في الهواء.


وذكرت شركة ساكسافورد وشريكتها الألمانية روكيت فاكتوري أوجسبورج في بيانين منفصلين أن الموقع تم إخلاؤه قبل الاختبار ولم يُصب أحد بأذى.


وقال متحدث باسم ساكسافورد: "كان اختبارًا، وحملات الاختبارات مصممة لتحديد المشكلات قبل المرحلة التالية... وسنعمل مع روكيت فاكتوري أوجسبورج لفهم الأسباب والتعلم منها ودعمها (الشركة) أثناء انتقالها إلى مرحلة الاستعدادات التالية".


وأوضحت الشركة الألمانية أنها تحاول جمع معلومات لفهم ما جرى بعد حدوث "خلل" أثناء الاختبار الذي يُعد أحد التجارب التي تسبق الإطلاق.


وأضافت أنه تم "إنقاذ وتأمين" منصة الإطلاق.

 

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