ظاهرة محيرة.. شاهد ثلاث شموس في وقت واحد بسماء الصين

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو حدوث ظاهرة نادرة في مقاطعة سيشوان الصينية ، حيث ظهرت 3 شموس في وقت واحد.

وأظهر الفيديو ظهور ثلاث شموس في وقت واحد بجانب بعضهم معلقة في السماء ، وسط صرخات أهالي المنطقة الذين أصابتهم حالة من الفزع عقب ظهور الشموس سويا .



وأوضح الخبراء في تصريحات إعلامية سابقة لـ ” ديلي ميل” ، أن هذا المشهد يعود إلى ظاهرة طبيعية تعرف باسم “كلاب الشمس” ونادرا ما تحدث في الصين .



وتحدث الشمس الكاذبة عندما يمر ضوء الشمس عبر بلورات الجليد على ارتفاعات عالية في السحب الرقيقة. وتسمى هذه الظاهرة أيضًا بـ “parhelion”.



ويمكن للقمر الساطع بشكل غير عادي أن يخلق نفس التأثير، ولكن مثل هذا المثال “نادر جدًا”، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الصينية .





