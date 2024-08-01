فيديو..شجار على متن طائرة في تركيا يؤخر إقلاعها 30 ساعة

وبحسب المعلومات، فإن الراكب طلب الحصول على بطانية قبل أن ينشب الخلاف بين الجانبين.
Stress levels are quite high in the sky these days : An Air Canada flight from Casablanca (CMN) to Montreal (YUL) was canceled due to the inappropriate behavior of a flight attendant on July 26, 2024.— FL360aero (@fl360aero) July 27, 2024
The Airbus A330-343 aircraft (C-GHLM) did the taxi aiming a departure while… pic.twitter.com/h3s4fbGF5A
-
أخبار متعلقة
-
إيلون ماسك يقبل 'تحديا غريبا' من رئيس فنزويلا
-
شاهد لحظة اقتحام شاب شقة سيدة مصرية وطعنها
-
جريمة مروعة في مصر ..أب يقتل أبناءه الأربعة
-
مصري يسكب البنزين على جسد حماته ويشعل فيها النيران
-
رحلة انتهت بكارثة.. إصابة غيّرت حياة شاب في البوسنة
-
نمر يفترس طفلاً.. حادثة تهز ليبيا
-
طوله 15 سم.. نجاح عملية انتشال مسمار من رأس رجل في روسيا
-
في سابقة غير عادية.. علماء يتحكمون بالفئران عن بعد