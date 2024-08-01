 
الخميس 2024-08-01 10:52 ص
 
 

فيديو..شجار على متن طائرة في تركيا يؤخر إقلاعها 30 ساعة

طائرة
طائرة




 

الخميس، 01-08-2024 09:04 ص

 الوكيل الإخباري - شهدت رحلة جوية تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة من المغرب إلى مونتريال شجارا بين أحد المسافرين ومضيفة طيران، أدى إلى تأخير الإقلاع لـ30 ساعة.

 

وأظهر مقطع فيديو مضيفة طيران تصرخ على أحد الركاب باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وبحسب المعلومات، فإن الراكب طلب الحصول على بطانية قبل أن ينشب الخلاف بين الجانبين. 

 

 

 روسيا اليوم 

 

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