فيديو..شجار على متن طائرة في تركيا يؤخر إقلاعها 30 ساعة

الوكيل الإخباري - شهدت رحلة جوية تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة من المغرب إلى مونتريال شجارا بين أحد المسافرين ومضيفة طيران، أدى إلى تأخير الإقلاع لـ30 ساعة.



وأظهر مقطع فيديو مضيفة طيران تصرخ على أحد الركاب باللغتين الفرنسية والإنكليزية.



وبحسب المعلومات، فإن الراكب طلب الحصول على بطانية قبل أن ينشب الخلاف بين الجانبين.





The Airbus A330-343 aircraft (C-GHLM) did the taxi aiming a departure while… Stress levels are quite high in the sky these days : An Air Canada flight from Casablanca (CMN) to Montreal (YUL) was canceled due to the inappropriate behavior of a flight attendant on July 26, 2024.The Airbus A330-343 aircraft (C-GHLM) did the taxi aiming a departure while… pic.twitter.com/h3s4fbGF5A July 27, 2024