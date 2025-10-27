مضيفة تكشف سبب تقديم الماء للركاب "سِرّاً" في الرحلات الجوية

وأوضحت باربرا باتشبلييري، التي تعمل كمضيفة طيران منذ 14 عاماً، في مقطع فيديو على حساباتها في "تيك توك" و"يوتيوب"، أن مضيفي الطيران يحاولون تقديم الماء بسريّة، دون أن يلاحظ الركاب الآخرون ذلك.
ورغم أن الماء، في أغلب الأحيان، يُقدَّم مجاناً على متن الطائرة، إلا أن طاقم المضيفين يتوخّون الحذر والسريّة في حال طلب أحد الركاب كوب ماء.
وفسّرت باربرا ذلك بتجنّب ما وصفته بـ"تأثير الدومينو"، مضيفةً أن "الماء مُعَدّ"، وفقاً لما نقلته صحيفة "المترو" البريطانية.
فإن رأى أحد الركاب المضيفة تحمل كوب ماء في يدها، فسيبدأ الركاب الآخرون بطلب الماء أيضاً.
وأشارت إلى أن هذا الطلب الجماعي يمكن أن يُعطّل سير الخدمة بأكملها، خصوصاً في الرحلات الطويلة التي يستغرق فيها توزيع الوجبات وقتاً طويلاً.
وقالت: "لهذا السبب عندما نحمل الماء نحاول إخفاءه"، مؤكّدة أن هذه ليست السياسة الرسمية لشركات الطيران، بل حيلة اكتسبتها مع الخبرة.
وتنصح باربرا، التي يتابعها الملايين في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوجّه إلى المطبخ لطلب الماء، عوضاً عن الضغط على زر النداء.
