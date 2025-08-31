في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف في تركيا (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة الحادثة، حيث لاحظ أحمد أصلان (42 عامًا) محاولة شاب احتجاز الطفل بالقوة، فتدخل على الفور وأجبر الخاطف على الفرار. لاحق أصلان المتهم إلى منزله واشتبك معه، مما أسفر عن إصابته بكسور في أصابعه.
الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 28 عامًا، بعد يومين من فراره، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع الحادثة التي أثارت قلقًا واسعًا في المنطقة.
