في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف في تركيا (فيديو)

الوكيل الإخباري- تحوّل صاحب متجر في مدينة ديار بكر التركية إلى بطل شعبي بعد إنقاذه طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات من محاولة اختطاف جرت في وضح النهار.

رصدت كاميرات المراقبة الحادثة، حيث لاحظ أحمد أصلان (42 عامًا) محاولة شاب احتجاز الطفل بالقوة، فتدخل على الفور وأجبر الخاطف على الفرار. لاحق أصلان المتهم إلى منزله واشتبك معه، مما أسفر عن إصابته بكسور في أصابعه.



الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 28 عامًا، بعد يومين من فراره، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع الحادثة التي أثارت قلقًا واسعًا في المنطقة.

📹Diyarbakır’da 9 yaşındaki erkek çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken, esnafın şüpheliye müdahalesiyle kurtuldu pic.twitter.com/vfr7T2jqA2 August 27, 2025