طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع في امريكا (فيديو)

الواقعة حدثت على مسار قطار "كابيتال بلو كروس" الأحادي، الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 6 أمتار. ووفقًا لإدارة الحديقة، فقد انفصل الطفل عن والديه ودخل منطقة آمنة كانت مغلقة وقتها، فيما كانت الرحلة متوقفة.
الفيديو وثّق لحظة تجول الطفل ذهابًا وإيابًا وسط صراخ المارة ومحاولاتهم إقناعه بالنزول، قبل أن يتدخل أحد الزوار ويصعد لإنقاذه بمساعدة آخر، دون أن يصاب الطفل بأي أذى.
وأكدت الشرطة أن الطفل أُعيد إلى أسرته بعد حوالي 20 دقيقة من فقدانه.
Where was the parents ? The Security? Why did my brother have to be a hero ? @Hersheys what can we… pic.twitter.com/IKEUx38uSY
-
أخبار متعلقة
-
مبيعات "لابوبو" تتجاوز المليون قطعة في إيران
-
اتهام أمريكية بقتل طفلتها بعد تركها داخل سيارة في تكساس
-
كارثة كبرى تلوح في الأفق بعد تحرك أكبر جبل جليدي في العالم (صور)
-
جفاف وفيضانات كارثية تهدد آسيا.. وكشف السبب "المفاجئ" وراء ذوبان القطب الثالث
-
كشف أسرار جديدة عن المريخ
-
طرق طبيعية لتعطير المنزل والتخلص من الروائح الكريهة بفعالية وأمان
-
11 قاعدة للذوق في السينما: استمتعي بالمشاهدة دون إزعاج الآخرين
-
احتفال عالمي بالشعر الأحمر في هولندا - صور