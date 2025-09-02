الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع في امريكا (فيديو)

تتات
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   أثار فيديو متداول من حديقة "هيرشي بارك" بولاية بنسلفانيا الأمريكية صدمة واسعة، بعدما ظهر طفل صغير يسير بمفرده على مسار مرتفع للعبة ترفيهية دون أي وسائل أمان، قبل أن ينقذه أحد الزوار بشجاعة.

اضافة اعلان


الواقعة حدثت على مسار قطار "كابيتال بلو كروس" الأحادي، الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 6 أمتار. ووفقًا لإدارة الحديقة، فقد انفصل الطفل عن والديه ودخل منطقة آمنة كانت مغلقة وقتها، فيما كانت الرحلة متوقفة.


الفيديو وثّق لحظة تجول الطفل ذهابًا وإيابًا وسط صراخ المارة ومحاولاتهم إقناعه بالنزول، قبل أن يتدخل أحد الزوار ويصعد لإنقاذه بمساعدة آخر، دون أن يصاب الطفل بأي أذى.


وأكدت الشرطة أن الطفل أُعيد إلى أسرته بعد حوالي 20 دقيقة من فقدانه.

 

  

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة