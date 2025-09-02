طفل ينجو بأعجوبة بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع في امريكا (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار فيديو متداول من حديقة "هيرشي بارك" بولاية بنسلفانيا الأمريكية صدمة واسعة، بعدما ظهر طفل صغير يسير بمفرده على مسار مرتفع للعبة ترفيهية دون أي وسائل أمان، قبل أن ينقذه أحد الزوار بشجاعة.

الواقعة حدثت على مسار قطار "كابيتال بلو كروس" الأحادي، الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 6 أمتار. ووفقًا لإدارة الحديقة، فقد انفصل الطفل عن والديه ودخل منطقة آمنة كانت مغلقة وقتها، فيما كانت الرحلة متوقفة.



الفيديو وثّق لحظة تجول الطفل ذهابًا وإيابًا وسط صراخ المارة ومحاولاتهم إقناعه بالنزول، قبل أن يتدخل أحد الزوار ويصعد لإنقاذه بمساعدة آخر، دون أن يصاب الطفل بأي أذى.



وأكدت الشرطة أن الطفل أُعيد إلى أسرته بعد حوالي 20 دقيقة من فقدانه.



