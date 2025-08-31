الأحد 2025-08-31 04:49 م
 

وزارة الزراعة: استئناف تصدير البندورة إلى الأسواق السعودية

كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي
البندورة
 
الأحد، 31-08-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن استئناف تصدير محصول البندورة إلى الأسواق السعودية، بعد توقف دام لفترة قصيرة نتيجة "تحديات تسويقية".

اضافة اعلان


وأكد وزير الزراعة صائب خريسات أن الوزارة عملت خلال فترة توقف التصدير على إيجاد حلول عملية للاختناقات التسويقية، من أبرزها دعم صناعة مركزات البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، إذ جرى تخصيص سقف مالي وصل إلى نصف مليون دينار، بهدف التخفيف من آثار توقف الصادرات وحماية المزارعين من الخسائر.


وأضاف أن استئناف التصدير جاء ثمرة للجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مشيدا بتعاون الجانب السعودي واستجابته لاستئناف استيراد البندورة الأردنية، ومؤكدا على أهمية السوق السعودية التي تشكل منفذاً رئيسياً ودائماً للمنتجات الزراعية الأردنية.


وأشار خريسات إلى أن الوزارة ماضية في خططها الرامية إلى تعزيز انسياب الصادرات الزراعية الأردنية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة، بما يسهم في دعم المزارع الأردني، والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي كجزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.


ويُعد محصول البندورة من أبرز المحاصيل الأردنية الموجهة للتصدير، إذ تصل الكميات المصدرة سنوياً إلى نحو 228 ألف طن، و تشكل ما نسبته 86% من الصادرات الزراعية الاردنية إلى الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

السفير فؤاد المجالي

أخبار محلية السفير فؤاد المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

ابو عبيدة

فلسطين وزير الحرب الإسرائيلي يعلن اغتيال "أبو عبيدة"

محطة محروقات

اقتصاد محلي تثبيت سعر البنزين بنوعيه وخفض سعر الديزل

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

شؤون برلمانية رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا

ههه

تكنولوجيا غوغل على وشك تدمير أحد أفضل المزايا في نظام أندرويد.. ما القصة؟

ريم الجازي

أخبار محلية ريم الجازي مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان خلفاً لنارت بوران

فافعفعت

فيديو منوع هكذا يتم تصنيع الزجاج

غغغغ

فيديو منوع إعداد "النودلز" على الطريقة الكورية



 
 





الأكثر مشاهدة