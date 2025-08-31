وزارة الزراعة: استئناف تصدير البندورة إلى الأسواق السعودية

وأكد وزير الزراعة صائب خريسات أن الوزارة عملت خلال فترة توقف التصدير على إيجاد حلول عملية للاختناقات التسويقية، من أبرزها دعم صناعة مركزات البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، إذ جرى تخصيص سقف مالي وصل إلى نصف مليون دينار، بهدف التخفيف من آثار توقف الصادرات وحماية المزارعين من الخسائر.
وأضاف أن استئناف التصدير جاء ثمرة للجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مشيدا بتعاون الجانب السعودي واستجابته لاستئناف استيراد البندورة الأردنية، ومؤكدا على أهمية السوق السعودية التي تشكل منفذاً رئيسياً ودائماً للمنتجات الزراعية الأردنية.
وأشار خريسات إلى أن الوزارة ماضية في خططها الرامية إلى تعزيز انسياب الصادرات الزراعية الأردنية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة، بما يسهم في دعم المزارع الأردني، والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي كجزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
ويُعد محصول البندورة من أبرز المحاصيل الأردنية الموجهة للتصدير، إذ تصل الكميات المصدرة سنوياً إلى نحو 228 ألف طن، و تشكل ما نسبته 86% من الصادرات الزراعية الاردنية إلى الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
