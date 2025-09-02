فيلم وثائقي جديد يكشف لقطات نادرة للأميرين ويليام وهاري

الوكيل الإخباري- يُعرض حاليًا في دور السينما البريطانية الفيلم الوثائقي "ويليام وهاري: الصور غير المرئية"، الذي يكشف عن صور نادرة ولحظات خاصة من حياة الأميرين، مصحوبة برؤى شخصية من مصورين ملكيين عملوا معهما لعقود.

يسلط الفيلم الضوء على طفولة الأميرين، وتأثير طلاق والديهما، ووفاة الأميرة ديانا، إلى جانب التوترات الإعلامية التي أثرت على علاقتهما بوسائل الإعلام — بل وببعضهما البعض.



ويشارك في الوثائقي المصور الملكي السابق كينت جافين، والمؤلف والمصور إيان لويد، حيث يؤكدان أن ما يجمع الشقيقين حتى اليوم هو رغبتهما في حماية عائلتيهما من عدسات المصورين، وهو إرث مباشر من معاناة والدتهما مع الصحافة.