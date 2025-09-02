فيلم وثائقي جديد يكشف لقطات نادرة للأميرين ويليام وهاري

يسلط الفيلم الضوء على طفولة الأميرين، وتأثير طلاق والديهما، ووفاة الأميرة ديانا، إلى جانب التوترات الإعلامية التي أثرت على علاقتهما بوسائل الإعلام — بل وببعضهما البعض.
ويشارك في الوثائقي المصور الملكي السابق كينت جافين، والمؤلف والمصور إيان لويد، حيث يؤكدان أن ما يجمع الشقيقين حتى اليوم هو رغبتهما في حماية عائلتيهما من عدسات المصورين، وهو إرث مباشر من معاناة والدتهما مع الصحافة.
